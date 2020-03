El padre viral de la BBC reaparece con sus hijos y vuelve a ser 'boicoteado' tres años después

Robert E. Kelly, un reconocido experto en ciencia política, se hizo famoso después de que sus hijos pequeños se colasen en mitad de su intervención para la BBC en pleno directo. El vídeo fue uno de los virales de 2017.

Las imágenes muestran al profesor hablando sobre el impeachment de Corea del Sur, mientras que primero aparece una niña, que se queda sentada jugando con un rotulador, y después, un bebé entrando en el despacho con su andador. Como guinda final, su madre llega a toda velocidad, con derrape incluido, para solucionar el entuerto.

Pues bien, tres años después de aquella surrealista situación, Kelly ha entrado en televisión directamente con sus dos hijos y su esposa Kim Jung-A para analizar cómo ha afectado la pandemia de coronavirus en Corea del Sur.

En esta ocasión, el politólogo tenía en brazos a la niña, que no dejaba de abrazar a su padre, mientras que el crío, mucho más mayor, era sostenido por su madre hasta que se ha cansado de la situación y ha acabado saliendo del despacho.

omg our favourite family have returned to bbc world news pic.twitter.com/lP7vIqD37V