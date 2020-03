El testimonio sobre el coronavirus de un enfermero en TVE hace estallar a Díaz Ayuso contra Rosa María Mateo Ecoteuve.es 13/03/2020 - 8:50 2 Comentarios

"Es conocido por su activismo político y significado públicamente con Podemos"

La presidenta acusa a Mateo de "atacar" a la Sanidad madrileña: "Es irresponsable"

Isabel Díaz Ayuso ha enviado una carta a Rosa María Mateo, administradora única de RTVE, en protesta por la cobertura que la cadena pública está haciendo de la crisis del coronavirus en Madrid. "Me dirijo a usted para expresarle mi indignación por los ataques que está sufriendo la Sanidad pública madrileña por parte de RTVE, en un acto verdaderamente irresponsable".

Ayuso se queja, especialmente, del testimonio que recogió RTVE en el hospital La Paz. Se trata de un enfermero que, según la presidenta madrileña, está "significado públicamente con Podemos".

"Durante el programa de la crisis del coronavirus emitido hoy, se ha establecido una conexión en directo con el Hospital Público La Paz. Sorprendentemente TVE no ha entrevistado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ni tampoco al director del centro lo que me lleva a pensar que la elección del testimonio no ha atendido a criterios periodísticos", dice Ayuso.

"Por el contrario, TVE ha escogido a un enfermero conocido por su activismo político, significado públicamente con el partido político Podemos y que, como era previsible, ha lanzado una arenga muy alejada de criterios técnico-sanitarios", continúa la presidenta de Madrid.

"Un testimonio lleno de falsedades que no ha sido complementado con el de otros compañeros, médicos, técnicos sanitarios o cargos públicos. La del enfermero Guillén del Barrio ha sido la única entrevista que ha ofrecido la conexión, dando así la sensación de que actuaba como portavoz del hospital o de la Sanidad Pública madrileña", añade.

"Datos falsos y argumentos tergiversados o incompletos"

"Mi preocupación es mayor toda vez que, 24 horas ante,s TVE había hecho circular la noticia de que la Comunidad de Madrid 'había perdido 3.300 profesionales de la salud'. Una noticia que, como el testimonio antes citado, es completamente falsa y por la cual el ente que usted preside se ha visto obligado a rectificar", recuerda Díaz Ayuso.

"Es muy lamentable que la televisión pública aproveche la mayor crisis sanitaria de la historia reciente de España para tratar de desgastar políticamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid con datos falsos y argumentos tergiversados o incompletos. Espero sepa poner fin a la mayor brevedad", concluye la presidenta de la Comunidad de Madrid.