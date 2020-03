"¡Joder, macho!": la caótica conexión en Antena 3 durante su especial sobre el coronavirus Ecoteuve.es 6/03/2020 - 11:06 0 Comentarios

Un error de sonido llamó la atención a los espectadores del informativo

El coronavirus ha impactado con fuerza en las televisiones, que durante esta semana se han animado a celebrar varios especiales informativos para resolver todas las dudas que giran en torno a esta inesperada enfermedad que está paralizando a medio planeta. Un día después de TVE, Antena 3 ha emitido Coronavirus: amenaza global, un programa presentado por María José Sáez que dio voz a numerosos expertos.

Entre ellos se encontraba María Neira, la directora del departamento de salud pública y medioambiente de la Organización Mundial de la Salud. En un momento de la noche, Sáez intentó hablar con la especialista, que se encontraba en Ginebra (Suiza). Sin embargo, varios problemas técnicos impidieron que la conexión en directo se desarrollara con normalidad.

Tras darle paso, Neira aparecía ante la cámara en silencio y con cara de no entender lo que estaba pasando. "No sé si me escucha", dijo la periodista. La responsable de la OMS negaba con la cabeza y soltó un comentario que enseguida corrió como la pólvora a través de las redes sociales: "Estoy oyendo: '¡Joder, macho!", aseguró antes de que la realización devolviera la conexión con el plató de Antena 3.

"Parece que tenemos un problema con la señora Neira", aseguró la presentadora para continuar con el transcurso de los contenidos. Minutos más tarde, Sáez pudo retomar el directo y finalmente habló con Neira, que quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la población. "El coronavirus no está controlado pero es controlable", puntualizó. "En el caso de España, la letalidad del virus se puede contener por debajo del 3% y entre quienes tengan contacto con el coronavirus, el 80% permanecerá asintomático o con síntomas muy leves", explicó.