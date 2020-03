Críticas al especial de TVE sobre el coronavirus: "¿Las personas mayores no importan?"

TVE emitió este miércoles un especial sobre el coronavirus, "la primera gran crisis sanitaria de la era digital". Presentado por Rosa María Molló, el programa de la cadena pública trató de separar los datos con los bulos con la presencia de expertos en el área: "Hay más incertidumbre que certezas".

El especial Coronavirus: combatir el miedo contó con Fernando Simón, Emergencias sanitarias del Ministerio de Sanidad; Antoni Trilla, jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona e Isabel Sola, viróloga del laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología.

Aunque el programa recibió críticas positivas en su mayoría, hubo quien se quejó por el trato que se dio a las personas mayores al hablar de que, efectivamente, son un grupo de riesgo para la enfermedad.

"Mis padres son mayores, y no por eso son menos que los demás", escribe un espectador en Twitter mientras que otro afirma lo siguiente: "En España hay unos 8 millones de personas mayores, más las inmunodeprimidas y lo dicen en TVE como si no importara".

En Tve dicen que el #coronavirus sólo mata a mayores de 70 y a personas con enfermedades crónicas... Que se mueran ya no? Para que vamos a intentar que no corra en riesgo su vida eh, campeones? #EspecialCoronavirus

#EspecialCoronavirus En España hay unos 8 millones de personas mayores, más las inmunodeprimidas y lo dicen en TVE como si no importara. Sus vidas valen lo mismo que las vuestras !!!!!! ????????????????

Solo mueren personas mayores y con enfermedades previas... pero es que esos nos dan igual no? #EspecialCoronavirus

#EspecialCoronavirus Me parece VERGONZOSO que intenten tranquilizarnos diciendo que hay más posibilidad que fallezcan personas mayores. A caso queremos que nuestros mayores mueran? Y tampoco olvidemos que el primer muerto en China tenía 34 años. No tienen ni idea.

#EspecialCoronavirus Mis padres son mayores, y no por eso son menos que los demás. Ya esta bien de discriminar a la población.

¿La gente que dice que el coronavirus no es grave porque mata a personas mayores o con enfermedades? Literalmente estáis diciendo que su vida no os importa nada y que por eso no hay que tomar medidas grandes.#EspecialCoronavirus