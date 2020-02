"Me cuesta hablar": una reportera de TVE sufre en directo los estragos del incendio del vertedero de Zaldibar Ecoteuve.es 17/02/2020 - 19:51 0 Comentarios

"La sensación de picor en la garganta y de falta de aire es notable", ha dicho Emilia Laura Arias

La periodista Emilia Laura Arias ha vivido en primera persona las consecuencias del incendio del vertedero de Zaldibar, en Vizcaya, hace once días. Dos trabajadores continúan desaparecidos y la calidad del aire es pésima, de ahí a que se suspendiera el partido entre el Eibar y la Real Sociedad este fin de semana.

Visiblemente afectada por la contaminación, la reportera hizo su crónica para el Canal 24 Horas, aunque luego explicó de primera mano en su cuenta de Twitter las dificultades que tuvo para hacer su trabajo de forma correcta.

"Me cuesta hablar. Y no es que no me sepa los datos. Es que la sensación de picor en la garganta y de falta de aire es notable. Esto es una crisis medioambiental, humana y sanitaria", ha dicho.