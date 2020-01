Vicente Vallés se defiende: "Las preguntas a Abascal me convirtieron en feminazi; las que hice a Pablo Iglesias, en franquista y machirulo" Ecoteuve.es 15/01/2020 - 13:59 0 Comentarios

Criticado por preguntar a Iglesias sobre la presencia de una pareja en el Gobierno

Vicente Vallés ha salido al paso de las críticas que ha recibido por una pregunta que le hizo a Pablo Iglesias durante su entrevista en Antena 3 Noticias y que no gustó a los simpatizantes de Podemos.

"Hace dos meses, las preguntas a Santiago Abascal me convirtieron en pijoprogre, prosoviético, feminazi y mercenario de la izquierda. Las preguntas de anoche a Pablo Iglesias me han convertido en franquista, neonazi, machirulo y mercenario de la derecha. Eppur si muove... [Y, sin embargo, se mueve]", ha dicho Vallés en un mensaje colgado en sus redes sociales.



El periodista puso sobre la mesa un asunto del que se ha hablado durante los últimos días: la presencia de una pareja en el Consejo de Ministros, algo inédito en España.

Iglesias dijo que era "habitual" en formaciones políticas y medios de comunicación y se lo tomó como un ataque contra la mujer, en este caso contra Irene Montero. "A mí no han dicho que no puedo estar en el Gobierno por ser pareja de Irene Montero. Sin embargo, a ella sí", contestó el número 3 del Ejecutivo. "Yo he hablado de pareja. No de las personas que ocupan esa pareja", insistió Vallés para frenar el argumento de Iglesias.

"Se cuestiona la idoneidad de la mujer para un cargo porque sea pareja de no sé quien", prosiguió el vicepresidente del Gobierno. "Yo no he cuestionado eso", volvió a decir el presentador. "Le he hablado de una pareja, sin hablar de quién compone esa pareja. No cuestiono la idoneidad de ninguno de los dos".