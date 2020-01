Ángeles Blanco, objetivo de las mofas en Twitter, da una lección con su genial reacción Ecoteuve.es 12/01/2020 - 12:26 0 Comentarios

Muchos compararon su estilismo con el mono de un obrero de la construcción

Ángeles Blanco, la presentadora de Informativos Telecinco del fin de semana, se convirtió este sábado en protagonista de las redes sociales, donde muchos bromearon con el estilismo que la periodista eligió para aparecer en pantalla.

Ataviada con un mono azul con dos cremalleras simulando dos bolsillos a la altura del pecho, muchos internautas reaccionaron comparándolo con el uniforme de trabajo de un obrero de la construcción o de un fontanero.

La presentadora, lejos de ofenderse, no se quedó atrás y supo reaccionar en Twitter aprovechando la corriente generada y dando una lección de sentido del humor.

"Desde que he presentado este mediodía no han dejado de salirme nuevas ofertas de trabajo en diferentes talleres. A la espera de decidir mi futuro profesional inmediato me asalta una duda: ¿mantengo el mono esta noche? ¿O sigo siendo carne de meme como el de Enrique Obrero?", comentó.

Desde que he presentado este mediodía no han dejado de salirme nuevas ofertas de trabajo en diferentes talleres. A la espera de decidir mi futuro profesional inmediato me asalta una duda: ¿mantengo el mono esta noche? ¿O sigo siendo carne de meme como el de @enriqueobrero? ???? pic.twitter.com/RpTRy8cRCH — Angeles Blanco (@AngelesBlancoTV) January 11, 2020

Cuando estás reparando una gotera y te das cuenta de que debes presentar el telediario en @telecincoes pic.twitter.com/8Q6inbEeuC — Alberto (@alber2505) January 11, 2020