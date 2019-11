Tejerina se queja a Xabier Fortes por no preguntarle sobre los ERE: "La semana pasada no hablamos de otra cosa" Ecoteuve.es 29/11/2019 - 12:56 0 Comentarios

"Son temas muy importantes que pasan un poco fugaces", criticó la exministra del PP

Isabel García Tejerina, vicesecretaria de Acción Sectorial del PP, acudió este jueves a Los Desayunos de TVE para hablar de la situación política actual, en plenas negociaciones para formar Gobierno entre PSOE y Podemos.

Durante la entrevista, la exministra de Agricultura respondió a las preguntas que le hizo el presentador, Xabier Fortes, y los colaboradores. Sin embargo, echó en falta que le preguntasen por la sentencia de los ERE.



Lea también: Espinosa de los Monteros y Fortes se enzarzan por la entrevista a Otegi en TVE

Fue justo al final de la entrevista -el presentador la estaba despidiendo- cuando Tejerina aprovechó para quejarse: "Veo que no me preguntan por los ERE, con la de veces que yo he tenido que... Son temas muy importantes que pasan un poco fugaces".

Fortes zanjó el tema muy rápido. "La semana pasada dedicamos monográficos a los ERE, no hablamos de otra cosa. Gracias por estar con nosotros".