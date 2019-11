Los sueldos de los directivos de las autonómicas: el jefe de TV3 es el que más cobra con 110.000 euros Ecoteuve.es 17:25 - 11/11/2019 0 Comentarios

Vicent Sanchis encabeza esta clasificación de los directores, según sus retribuciones

Carmen Amores, de Castilla - La Mancha Media, cobra un salario similar a Sanchis

El peor pagado es Mariano Caballero, de la TV murciana, con 56.000 euros

Durante los últimos meses, Vicent Sanchis ha estado en el centro de la polémica por su mandato al frente de TV3. La semana pasada, Inés Arrimadas le volvió a pedir que dimitiera tras afirmar que se siente "muy mal pagado con esos 110.000 euros manipulando".

Sanchis dio la cara días después en Todo es mentira. El directo dijo ante Risto Mejide que "yo no he dicho que me sienta mal pagado. Está en línea de otras televisiones autonómicas o TVE".

"Yo me puedo ganar la vida fuera de aquí. Y si estoy aquí, no es por dinero. Por ese dinero no estoy en TV3. Llámelo responsabilidad política, sentido público, vanidad... Pero, por ese dinero, es muy difícil aguantar las cosas que se aguantan aquí", explicó.

Los sueldos de los directivos de los canales autonómicos

Pero, ¿es cierto lo que afirmó Sanchis? La verdad es que no. La media de los directivos de las autonómicas es de 65.000 euros siendo el 'jefe' de la televisión murciana el que menos cobra con 56.000. Por detrás de TV3, están Carmen Amores (CCMedia) con 106.000 euros y José Pablo López (Telemadrid), con 97.000 euros.

Para establecer las comparaciones oportunas, hay que decir que el salario del presidente del Gobierno se sitúa en torno a los 78.000 euros brutos anuales.

Ecoteuve.es ha recopilado los sueldos de los directivos de los canales autonómicos. Hay que recordar que Cantabria, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra y Castill y León no cuentan con televisión pública, exceptuando esta última, que tiene una autonómica privada:

TV3 (Vicent Sanchis): 110.000 euros

CMMedia (Carmen Amores): 106.375 euros

Telemadrid (José Pablo López): 97.000 euros

Canal Sur: (Juan de Dios Mellado) 78.522 euros

Canal Extremadura (Urbano García): 68.909 euros

TVG (Alfonso Sánchez): 67.848 euros

EiTB (María Teresa Iturbe): 67.757 euros

TPA (Francisco González): 64.792 euros

ARAGON TV (Teresa Azcona): 64.102 euros

TVCAN (Santiago David): 59.659 euros

A PUNT (Empar Marco): 58.744 euros

IB3 (Andreu Manresa): 56.318 euros

LA7TV (Mariano Caballero): 56.248 euros