Matías Prats desvela el peor momento de su carrera: "Lo pasé realmente mal" Ecoteuve.es 4/11/2019 - 11:39 0 Comentarios

El popular presentador de informativos recordó la lesión ocular que le alejó de los platós

Matías Prats ha sido entrevistado por Cristina Pardo en su programa de La Sexta. El popular presentador de Antena 3 Noticias ha hecho un repaso a su carrera en la que ha tenido que contar la muerte de Franco, los atentados de ETA y el fatídico 11-S.

Prats también hizo referencia a uno de sus peores momentos como profesional, cuando tuvo que estar de baja tres meses debido a una degeneración macular en un ojo que le obligó a pasar por quirófano. El presentador regresó a los platós con gafas de ver.

"Creí que ya me retiraba del tinglado este de la tele. Lo pasé realmente mal. Pero bueno, la oftamología en este sentido ha hecho grandes avances, la cirugía oftalmológica. Y me sacaron para adelante y aquí estoy", dijo. Pese a ello, Matías aseguró que no piensa aun en la jubilación.

Matías Prats se enfrenta a sus famosos chascarrillos

Liarla Pardo quiso tener un guiño a los famosos chascarrillos al final de las entradillas de las noticias, que ya forman parte de la historia de nuestra televisión: "Son 44 años de carrera y esto ya pasó cuando había una etapa en nuestro país más calmada, que se ofrecía alguna posibilidad de que la gente pudiera recibir en sus casas dentro de un programa serio, riguroso y trascendente como suele ser en un informativo, una pequeña dosis de humor".

"Yo lo que intento es jugar con el doble sentido de las palabras, no aspiro a un chiste. No me corresponde, no soy humorista. Sí que es cierto que el humor acerca a las personas", terminó el presentador que luego tuvo que leer los memes que él protagoniza y que circulan por Internet.