Angie Rigueiro ('Antena 3 Noticias') desvela la enfermedad que sufrió durante su embarazo Ecoteuve.es 11:23 - 24/08/2019 0 Comentarios

La periodista es uno de los rostros más consolidados dentro de los informativos de Atresmedia

La presentadora de Antena 3 Noticias, Angie Rigueiro, desveló en una entrevista la enfermedad que sufrió durante su embarazo y que solo afecta al 2% de las mujeres embarazadas provocando una media de 30 vómitos al día.

En una entrevista para la revista ¡Hola! la presentadora de los informativos de Atresmedia hizo balance de su carrera profesional e incluso llegó a contar la enfermedad que tuvo que pasar durante los primeros meses de su embarazo.

Lea también: Caos en Antena 3 Noticias: problemas técnicos obligan al informativo a irse dos veces a publicidad

"Seguí con mi vida normal y trabajando pero no toleraba nada. Me decían que eran las típicas náuseas del embarazo hasta que me ingresaron por deshidratación, dieron con la enfermedad y empecé el tratamiento adecuado", relató la periodista.

Pese a ello, Angie Rigueiro decidió seguir trabajando para los informativos compaginando con su embarazo. La periodista es uno de los rostros más consolidados dentro de los informativos de Antena 3 Noticias.

También apoyó y habló sobre sus compañeras de profesión Isabel Jiménez y Lorena García que tras sus respectivos partos recibieron numerosas críticas. Rigueiro aseguró que dichos comentarios carecían de "sentido".