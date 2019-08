Caos en 'Antena 3 Noticias': problemas técnicos obligan al informativo a irse dos veces a publicidad Ecoteuve.es 20:05 - 14/08/2019 0 Comentarios

Unas imágenes virales y una pieza de Calatrava los protagonistas del fallo

Las noticias de Antena 3 tuvieron que hacer frente a uno de los momentos más tensos que ha tenido durante las últimas semanas por unos problemas técnicos que obligaron a la cadena privada a irse a publicidad dos veces.

Durante el informativo, se estaban viendo unos vídeos mientras la presentadora narraba lo que estaba pasando en una voz en off. La repetición de unas imágenes hizo que se quedase en silencio y más tarde fuese a publicidad por un problema técnico.

María José Sáez se enfrenta a otro problema técnico

A la vuelta de los anuncios publicitarios, María José Sáez retomó el informativo sin dar ninguna explicación a los espectadores de lo que acababa de suceder.

No obstante, los problemas no cesaron y cuando introdujo una pieza sobre Santiago Calatrava, el sonido se emitió pero las imágenes no aparecieron en pantalla. Antena 3 decidió de nuevo irse a publicidad con el objetivo de solucionar los fallos que estaban padeciendo.