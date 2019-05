Eurovisión 2019 | El desnudo de Miki, la mejor arma de promoción ante la final con la ayuda del presentador Ecoteuve.es 15/05/2019 - 16:00 0 Comentarios

El presentador del festival mostró al público europeo una imagen del cantante sin camiseta

Miki participa este sábado en la final de Eurovisión 2019, pero el cantante español también tuvo protagonismo durante la semifinal celebrada este martes en Tel Aviv (Israel).

Miki visitó la gala acompañado de los representantes de Francia e Israel (todos ellos clasificados para la final) para promocionar La Venda. De hecho, se emitió un minuto de su actuación para abrir boca entre el público europeo.

Miki también habló con uno de los presentadores de Eurovisión que sorprendió al cantante mostrando ante el público de toda Europa una fotografía que en su día dio mucho que hablar.



Miki: "La foto de la Wikipedia"

Se trata de una imagen en la que Miki aparece sin camiseta, luciendo six pack. "Me da un poco de vergüenza. Tenía esta foto en mi antiguo Instagram y cuando me expulsaron de Operación Triunfo busqué Miki en Google, y esta era la foto que salía en Wikipedia", explicó Miki al presentador, que mantenía en su mano la foto en tamaño grande.