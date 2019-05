Eurovisión 2019 | Miki, rumbo a Eurovisión: "Si gano, me tatúo. El pelo no me lo rapo" Ecoteuve.es 17:27 - 9/05/2019 0 Comentarios

El representante español parte a Tel Aviv, donde mañana realizará su primer ensayo

Miki Núñez ya está camino de Tel Aviv (Israel), sede de la 64ª edición del certamen europeo. El representante español en Eurovisión 2019 ha atendido a La mañana de La 1 y a RTVE.es en el aeropuerto de Barajas antes de coger el avión y ha compartido como se sienten él y todo el equipo que representará a España cuando están a punto de comenzar la gran experiencia eurovisiva.

"Estamos muy nerviosos, pero con muchas ganas e ilusión", resume Miki. "Creo que en Europa se está recibiendo muy bien La Venda, y así lo han demostrado en las europarties". El cantante cree que la gran baza de la canción es que "representa lo que es España. Tiene un mensaje muy bonito y una puesta en escena que explica ese mensaje. Lo tiene todo", subraya. Además, reitera su "compromiso" si gana Eurovisión: "Si ganamos, me tatúo una venda. El pelo no me lo rapo", ha bromeado.

Con él viaja Mamen Márquez, directora musical de la propuesta española, que ha asegurado que "la voz va perfecta, como un campeón". También le acompaña su equipo de bailarines y cantantes: Mikel Hennet, Ernesto Santos, Fran Guerrero, María Acosta y Mary Martínez. "Estoy feliz y encantado de repetir", ha afirmado Mikel, que ya participó en Eurovisión 2007 con D'Nash.

Primer ensayo, este viernes

Y unas horas después de aterrizar en Tel Aviv comenzará la apretada agenda de Miki. Este mismo viernes 10 de mayo, a las 17:20 hora de Israel (una hora menos en España), se subirá por primera vez al escenario del Expo Tel Aviv, que alberga este año el festival y que será visto en directo por 7.500 espectadores.

Serán solo 30 minutos sobre el escenario, pero muy importante primera toma de contacto para conocer las dimensiones reales del escenario, y comprobar que todo lo preparado durante estos intensos meses en Madrid, con la dirección de Fokas Evagelinos, funciona como un reloj: posiciones, cámaras, sonidos, luces Será, por tanto, la primera vez que veamos la puesta en escena creada para contar la historia de La venda a todos los espectadores europeos.

Como cada año, tras el primer ensayo tendrá lugar un 'Meet and Greet' con medios internacionales acreditados de un evento que cada año reúne a más de 1.500 periodistas de todo el mundo y cerca de 200 millones de espectadores en televisión.