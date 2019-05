Eurovisión 2019 | Holanda, la gran favorita de Eurovisión, decepciona en su primer ensayo Ecoteuve.es 8/05/2019 - 16:02 0 Comentarios

La escenografía de Duncan Laurence no convence a los fans del festival

Desde el lanzamiento de la canción, allá por el mes de enero, no ha pasado una sola semana en la que Duncan Laurence no haya liderado las listas de apuestas de Eurovisión 2019. A pesar de un primer ensayo que no convenció a los 'eurofans', el representante de Holanda tiene todas las de ganar el próximo 18 de mayo con Arcade.

La delegación neerlandesa ha optado por la sencillez y por centrar la atención en la figura del cantante. Duncan Laurence estará sentado y simulará tocar un piano de cola (durante la actuación ningún instrumento puede estar conectado).

Según opinan las redes, no parece ser una escenografía lo suficientemente "espectacular" para tratarse de un potencial ganador del Festival de Eurovisión.

A juzgar por los movimientos de algunas cámaras, predominará una realización de planos cerrados y movimientos circulares alrededor del holandés, que, por su vestuario (tonos oscuros y azulados), tratará de evocar al videoclip de Arcade.

¿Qué dicen las apuestas de Miki?

El representante español es de los pocos que aún no ha pisado el escenario de Tel Aviv para realizar su primer ensayo. Lo hará el viernes 10 de mayo, a las 16:20 (horario peninsular), junto al resto del 'Big 5'.

Hasta ese momento, para Miki se pronostica una 15ª posición en la final del 18 de mayo. En las últimas semanas, esta predicción ha mejorado y se espera que lo vuelva a hacer tras ver la propuesta escenográfica de Fokas Evanegelinos para España esta semana.