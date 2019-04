De Holanda a Italia: las cinco canciones favoritas para ganar Eurovisión 2019 Merce Moreno 10:15 - 18/04/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES analiza las propuestas con más posibilidades de triunfar en Tel Aviv

Sólo queda un mes para la final de Eurovisión que se celebrará en Tel Aviv (Israel) el próximo 18 de mayo. Según las casas de apuestas, todo hace indicar que será Duncan Laurence, con su Arcade, quien lleve a Holanda el micrófono de cristal que le acredita como ganador de Eurovisión 2019.

Las casas apuestas suelen ser un buen termómetro para medir el grado de popularidad de cada una de las canciones, aunque unas veces aciertan más que otras.

A la favorita Holanda hay que añadir otro grupo de países que figuran con grandes opciones de hacerse con el triunfo final. Rusia (Sergey Lazarev), Suiza (Luca Häni), Suecia (John Lundvik) o Italia (Mahmood) acabarán, a buen seguro, en el grupo de cabeza. Podría volver a dar la sorpresa Chipre, repitiendo la fórmula de Eleni Foureira en 2018, o Islandia, con los oscuros Hatari. España, sin embargo, lo tiene bastante complicado. Todas las casas de apuestas sitúan a Miki en el furgón de cola.

ECOTEUVE.ES ha analizado a los cinco rivales más fuertes de 'La Venda' en Tel Aviv.

Holanda: 'Arcade', de Duncan Laurence

La emotiva historia de Arcade tiene todas las de triunfar el mes que viene en Israel. Duncan Laurence se basó en la pérdida de un ser querido a una edad muy temprana y en la "vulnerabilidad del ser humano" para escribir la canción favorita de Eurovisión 2019.

El representante de Holanda es conocido en su país por haber participado en The Voice en el año 2014, llegando a ser semifinalista del 'talent'.

Youtube Video

Rusia: 'Scream', de Sergey Lazarev

Tres años después, Sergey Lazarev vuelve a subirse al escenario de Eurovisión para representar a Rusia. Lo hará con una balada de tintes épicos como es Scream, muy distinta a You are the only one, su canción de 2016.

Aquella vez, el cantante ruso obtuvo la tercera posición y este año va camino de repetir la hazaña. No contento con su primera participación, irá a Tel Aviv a "mostrar su segunda faceta musical", como aseguró en sus redes sociales.

Youtube Video

Suiza: 'She got me', de Luca Hänni

De ser el portavoz de los votos del país alpino en 2017 a representarlo en 2019 gracias a la elección interna de la SRG SSR. Luca Hänni presenta a Eurovisión un tema bailable, con giros étnicos en su estribillo nada habituales en la tónica de Suiza en el festival.

El cantante, de 25 años, ganó en 2012 el 'talent' musical alemán Deutschland sucht den Superstar y ha lanzado varios singles al mercado que han ocupado las primeras posiciones de las listas de éxitos alemanas y suizas.

Youtube Video

Suecia: 'Too late for love', de John Lundvik

Que Suecia tiene tomado el puso a Eurovisión es un hecho y así lo pronostican los sondeos. La canción ganadora del Melodifestivalen tiene un profundo sonido góspel que le da un toque muy característico.

John Lundvik no sólo ha destacado en su país como compositor, sino también fuera de sus fronteras. Además de Too late for love, el sueco es el autor de Bigger than us, la canción que interpretará Michael Rice para representar a Reino Unido.

Youtube Video

Italia: 'Soldi', de Mahmood

La que interpretará Mahmood es una de las propuestas más curiosas de Eurovisión este año. Italia apuesta por el estilo urbano de Soldi ('Dinero'), una canción con alta crítica social que narra la historia de su autor, criado en un barrio marginal.

El representante italiano se impuso en la final del Festival de San Remo 2019 a Il Volo, que intentó volver a Eurovisión tras un buen resultado en 2015, cuando obtuvo el bronce en Viena.