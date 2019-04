Holanda ganará Eurovisión y Miki lo tiene cada vez más difícil, según las apuestas Ecoteuve.es 16/04/2019 - 11:49 0 Comentarios

Rusia, Suiza, Suecia e Italia también están bien posicionadas de cara al festival

Al Festival de Eurovisión 2019 apenas le queda un mes para celebrarse. Tel Aviv acogerá el próximo 18 de mayo la final de este certamen que, según las casas de apuestas, tiene un claro favorito: Holanda, con la canción 'Arcade', de Duncan Laurance.

La cuota de Laurance, ganador de la versión holandesa de La Voz, es la más baja de todos los participantes, lo que indica que es la más probable, según datos de Betfair.



Su triunfo en Eurovisión 2019 se paga a 2,75 euros por euro apostado, bastante lejos de los siguientes países, lo que da buena muestra del favoritismo de este chaval entrenado por Ilse Delange, segundo clasificado en Eurovisión 2014.

Rusia y Suiza amenazan el favoritismo de Holanda

Los siguientes favoritos según las cuotas de Betfair son Rusia y Suiza. El triunfo de una o la otra se paga a 6 euos por euro apostado. Rusia participa con Sergey Lazarev, que volverá a representar a su país. Ya lo hizo en 2016 y quedó tercero. Ahora cantará 'Scream'. Suiza participará con Luca Hänni y 'She got me'.

El top 5 de las favoritas lo completan Suecia e Italia. Al primero lo representará John Lundvik con su canción 'Too late for love'. Su victoria se paga a 8 euros por euro apostado.

Italia participa con Mahmood y su canción 'Soldi', la única de estas cinco candidatas cantada en su idioma nativo y la mejor colocada del Big Five que conforman España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, países que no deben pasar por ninguna de las dos semifinales (14 y 16 de mayo). El triunfo de Italia cotiza en Betfair también a 8 euros por euro apostado.

España, en el furgón de cola

Revisadas las favoritas queda la duda de saber dónde prevén las cuotas de Betfair que acabe España. La respuesta es abajo. Bastante abajo. Para encontrar a Miki y su canción 'La venda' hay que irse al fondo de las candidatas. El triunfo del español se paga a 50 euros por euro apostado. Traduciendo: su victoria parece una quimera y, según las apuestas, el de Terrasa oscilará entre la 14ª y la 31ª posición de los 45 finalistas.

Al menos otros países lo tienen peor. San Marino, Austria, Croacia, Moldavia, Bielorrusia y Montenegro cierran el ranking. El triunfo de cualquiera de estos participantes se paga a 250 euros por euro apostado siempre que llegasen a la final. Lo normal es que ni siquiera pasen el corte de las semifinales.