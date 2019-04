Adrià Salas, el cerebro de 'La Venda' de Miki: "El espectáculo manda en Eurovisión" Merce Moreno 10:33 - 16/04/2019 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al autor de la canción española en el festival

Opina sobre el público eurovisivo: "Es intenso y empuja mucho a Miki"

"La venda' perdió su ritmo 'charanguero'; para Eurovisión era lo acertado"

Adrià Salas es el 'cerebro' de la canción de España en Eurovisión 2019. Como Miki, el líder de La Pegatina y compositor de La venda, ajeno al mundo eurovisivo, está viviendo en primera persona el fenómeno musical más importante del año: "Hay composiciones brutales, pero en Eurovisión el espectáculo manda", opina el catalán.

Lea también: Consulte el especial de Eurovisión con todas las noticias sobre el festival

Admite en su entrevista para ECOTEUVE.es, poco antes de grabar el concierto Miki y amigos, que todo esto "le vino un poco por casualidad", pero celebra que "el público del festival, uno muy intenso, esté empujando tanto" al representante español.

Lea también: La injusta crítica de Anabel Alonso a Miki, ¿machista por una foto con muchos hombres y solo una mujer?

Sobre la composición de La venda, Adrià Salas es consciente de la diferencia entre la primera versión que el público escuchó en diciembre y la entrega oficial: "Puede ser que haya perdido el ritmo 'charanguero' característico de La Pegatina, pero para ir a Eurovisión pensamos que esto era lo más acertado. Cada uno que elija la que quiera".

¿Qué tal el contacto con el mundo eurovisivo?

No me lo imaginaba de ninguna forma. Es un público muy intenso y están empujando a Miki. A partir de ahora lo miraré de otra manera y estaré mirando las clasificatorias de cada país porque ahora estoy un poco viciado.

¿Se plantea repetir la experiencia como compositor en Eurovisión?

No es algo en lo que haya pensado. Fue un poco de casualidad este año. Salió sin pensar, igual si ahora lo pienso no sale ninguna canción.

¿Piensa en ir con La Pegatina a Eurovisión?

Somos nueve y no podemos. Pero antes siempre hemos dicho que no.

Se habla de la nueva versión de La venda. ¿Ha perdido ese carácter 'charanguero' tan característico de su grupo?

Sí, puede ser. Lo que pasa es que 'charanguero' no es ningún estilo en realidad. Una canción se puede producir de muchas maneras distintas y para ir a Eurovisión pensamos que esto era lo más acertado. Igual la gente se quedó con la primera melodía, con lo primero que escuchó, así que le tiene apego. Que cada uno elija la que más le guste.

¿Cómo ve la puesta en escena, como compositor de la canción?

No la he visto. Me han 'chivado' algo, pero no puedo contar nada. Veo una implicación muy fuerte eso sí, y me da buena espina, porque todo el mundo está empujando a favor de la canción. Miki me está diciendo que están muy exigentes con él.

¿Tiene sus propios pronósticos?

Más por lo que leo que por lo que pienso. Están fuertes Italia, Holanda pero no sé más. No hay ninguna que diga: "Esta es la canción que va a ganar". Pero todas son buenas competidoras.

¿Cree que en Eurovisión hay buenas canciones o se desdibuja todo con el espectáculo?

Hay mucho marketing. Se pervierte un poco lo que es la música en sí. Es un gran escaparate de la música que se escucha ahora en la radios, luego las radios se alimentan de estas canciones. Hay composiciones 'que te cagas', pero el espectáculo también es lo que manda.

¿Pronostica un 'Top 10', como Miki?

Yo confío también. La buena energía hace las cosas posibles. Históricamente, las canciones que son más animadas suelen obtener una buena posición.

¿Esta trabajando con Miki en su disco?

Sí, hemos hecho algunas composiciones. Imagino que se quedará algún tema, Le va a salir un disco bonito.

¿Se lo llevaría de gira?

Tiene la agenda peor que yo, pero este sábado, que tocamos en Barcelona, haremos algo. También nos lo llevaríamos a algún festival en Europa. A Holanda, por ejemplo.