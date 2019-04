Miki, optimista ante Eurovisión 2019: "Yo veo posible un 'Top 10' en Tel Aviv" Merce Moreno 16:10 - 11/04/2019 0 Comentarios

"Sólo me preocupa el hecho de volver cabizbajo a España", confiesa el catalán

Resta importancia a que a Amaia no le guste la canción: "Es libertad de expresión"

Queda poco más de un mes para que La venda suene en Eurovisión 2019 y Miki ya se encuentra inmerso en un intenso período de promoción de la canción por Europa. No obstante, entre 'Pre-Parties' y viajes, el representante de España ha sacado hueco para grabar Miki y Amigos, un concierto que emitirá RTVE en mayo y en el que el cantante colaborará con sus artistas favoritos: Taburete, Sofia Ellar, Alfred García, Arnau Griso, Dalton Bang y La Pegatina.

Miki se encuentra en un momento de optimismo, el que transmite en su entrevista a ECOTEUVE.ES justo antes de la grabación: "Yo veo posible un 'Top 10'. Lo único que me preocupa es volver a casa no orgulloso de lo que hemos hecho".

La venda "mola en Europa" o, al menos, esa es la sensación con la que se fue el catalán de su primer evento de promoción del festival, en Ámsterdam. No obstante, respeta a quienes no piensan igual: "Me parece fantástico que a Amaia no le guste. Forma parte de la libertad de expresión que tenemos en este país, entre comillas".

¿Con quién te hace más ilusión cantar esta tarde?

Con todos, pero especialmente con los Dalton Bang. Son mi banda de siempre, llevo veinte años con ellos. Mi idea es que todos los integrantes de Dalton más dos personas más sean mi banda futura.

¿Habéis ensayado mucho con todos los artistas?

Ayer estuvimos ensayando desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, así que sí.

¿Habrá futura colaboración con alguno de los artistas que están aquí?

Con alguno sí que habrá.

¿Ya hay proyecto de disco?

Sí, presentamos unas 20 canciones. Hablé el otro día con Manuel Martos y hay una canción en concreto que tiene toda la pinta de ser un single. Será sobre todo de lo que hago yo, canciones alegres.

¿Cómo sobrellevas el ritmo de Eurovisión?

Aún me cuesta. Duermo cuatro horas y eso durante varios días seguidos, trabajando de 9 a 9. Pero todo es por el bien común y por el mío, así que encantado.

¿Qué tal por Ámsterdam, en tu primera Pre-Party?

Fue muy loco. Aparte de conocer a otros candidatos, cantar en ese recinto fue increíble. Nunca me hubiese imaginado que 5.000 personas, sin ser españoles, cantaran eso de "lo que ere...". Es que había gente con banderas de España que te decían que eran de Bélgica. A la gente le mola La venda.

¿Tuviste contacto con otros representantes?

Me llevo muy bien con Elliot (Bélgica), con Kobi (Israel) y con Zena (Bielorrusia). Con las Sisters de Alemania también. Pero principalmente con Elliot, porque nos entendemos muy bien.

Tras la experiencia en Ámsterdam, ¿cómo encaras la Pre-Party española?

Estando Duncan ahí de anfitrión en Holanda, me puso bastante alto el listón. Yo creo que va a estar guay. Se trata de que estemos cómodos y cómodas y que montemos una buena fiesta. Además de intentar ser un buen anfitrión, claro. Que cada uno cante lo suyo y que se puedan promocionar los otros representantes también.

¿Cómo lleva Duncan Laurence ser el gran favorito de este año?

No hablamos de eso. Además, él el otro día jugaba en casa.

¿Qué sensación te llevas de las canciones al escucharlas en directo?

Georgia en directo suena genial. Esa actuación la vi desde uno de los balcones y es impresionante.

¿Qué canciones te apetece ver más en directo de las que no has visto?

La de Bilal (Francia) y Soldi de Mahmood (Italia). ¡Ah! Y la de Lake Malawi (República Checa), que me pareció súper simpático.

Ya has tenido una toma de contacto con el mundo eurovisivo y 'eurofan'. ¿Ha cambiado tu concepción de Eurovisión?

A mí la gente me venía avisando de que esto era algo muy grande, pero realmente no te imaginas el nivel de seguimiento que hay. Cuando hicimos la 'post-party', la gente era majísima, queriéndose hacer fotos y diciéndome que les encanta La venda.

A Amaia no le gusta demasiado La venda...

Me parece fantástico. Que todo el mundo pueda dar su opinión forma parte de la libertad de expresión, entre comillas, en este país.

¿Seguías Eurovisión antes?

Sí. No soy 'eurofan', porque decir que lo soy es un insulto para los 'eurofans'. El otro día dije en una entrevista: "Los 'eurofans' saben hasta el pie que calzaba el cantante de Moldavia en tal año", y me contestaron: "¡No! Porque Moldavia no participó ese año ". Seguía Eurovisión cada año, con pizzas en casa, pero no seguía a otros países. Sólo sabía la canción de España.

¿Cómo están siendo estas últimas semanas de ensayos?

Exhaustivas, agotadora, pero con su punto divertido porque Fokas [Evangelinos] lo es y su equipo también.

Hay mucha expectación por la puesta en escena. Sabemos que no puedes decir nada, pero ¿alguna pista?

Yo creo que con la puesta en escena, tal y como está hecha, la gente que no conozca la canción puede sentirse identificada con lo que pasa. Vamos a intentar explicar el por qué de las cosas que se hacen encima del escenario. El plató de aquí al lado es donde ensayamos Eurovisión, así que ya está todo montado allí

Ya hemos visto que llevas un entrenamiento físico muy duro. ¿Cómo llevas 'El fenómeno del brazo de Miki'?

Me parece bien. La cosa es que quiero estar como Pedro por su casa en la actuación y para eso hace falta preparación. Me levanto a las 7 para poder ir a Crossfit.

¿Qué tal el trabajo vocal con Mamen Márquez?

Mamen es una persona que si la vierais en los ensayos ¡Está como poseída (en el buen sentido)! Tiene una 'tablet' con unos cascos y va silenciando todo, menos una voz. Cada vez que alguien se sube o se baja un poquito de tono, pega un grito, levanta el brazo y lo repetimos. Esto va genial porque luego así lo hacemos perfecto.

Las apuestas no siempre se cumplen, pero la gente las mira. ¿Tú lo haces?

A mí lo que me preocupa es volver a España cabizbajo. Yo quiero volver orgulloso del trabajo. Que lo que tengamos lo hayamos defendido a muerte. Aunque yo sigo pensando que un 'Top 10' es posible.

¿Por qué crees que podrías volver cabizbajo?

Porque me equivocase, por no dar el 100%, volver diciendo "he tenido tres minutos para presentar lo que he hecho estos tres meses y no se ha visto". Hacer un gallo, por ejemplo, aunque.. eso tampoco es para tanto.

Madonna actuará en la final de Eurovisión. ¿Tienes ganas de encontrártela?

Yo sólo con verla ya estaría contento. Yo creo que nos vamos a encontrar más con sus seguratas que con Madonna. Va a ser 'heavy' pisar el mismo escenario que ella.

¿Habéis preparado ya la realización de La venda?

Fokas [Evangelinos] lo tiene todo preparado. De hecho, desde hace una semana, ya tiene cuadrado al milímetro cómo tiene que ser todo ese día. En qué momento miro a la cámara, en qué momento hago tal cosa...