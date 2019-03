Miki desvela varias claves de la puesta en escena de 'La Venda' en Eurovisión Ecoteuve.es 11/03/2019 - 18:03 0 Comentarios

El representante de España estará acompañado de cinco bailarines en Tel Aviv

Miki no para. Inmerso en los preparativos para Eurovisión, llegó de Tel Aviv y comenzó de inmediato los ensayos en Madrid, en los estudios de RTVE en Prado del Rey, con el griego Fokas Evagelinos, director artístico de la puesta en escena de La venda, y Mamen Márquez, directora musical de la candidatura española. Intensas jornadas para ver en directo lo que llevan trabajando semanas y que todo quede perfecto en la final del 18 de mayo.

Fokas: "El modo en que Miki interpreta la canción está lleno de luz"

Fokas Evagelinos ha trabajado desde el jueves en Madrid con Miki. Días intensos de ensayos de la puesta en escena de 'La venda' para triunfar en Tel Aviv: "Creo que hay 3 ingredientes que hacen a una canción triunfar en Eurovisión: un buen tema, un artista con talento y una buena puesta en escena. Yo colaboro con un gran equipo creativo de RTVE y con Miki, así que tenemos los dos primeros ingredientes. Cuando tengamos listos los ensayos estoy seguro de que tendremos el tercer ingrediente para que 'La venda' tenga un gran y exitoso viaje", ha afirmado el director artístico.

Preguntado por tres palabras que definen lo que veremos en el escenario, Evagelinos elige "fantasía, color, explosión", y explica: "Miki en el escenario a través de una historia que le concierne, que se desarrolla y, que transmitirá el mensaje de La venda"

"Cuando escuché la canción por primera vez sentí lo mismo que creo que cualquiera sentirá: alegría, optimismo y me sentí arrastrado por su ritmo. Cuando busqué de lo que hablaba la canción, me sentí más entusiasmado por el mensaje que la canción transmite", cuenta Fokas, que destaca las cualidades del candidato español: "No puedo imaginar a otra persona cantando esta canción excepto Miki. Él es fresco y un artista con mucho talento. Y el modo en que interpreta la canción está lleno de luz. Él canta la canción como un chico de una nueva generación al que le preocupa nuestro tiempo".

Sobre esos primeros ensayos ha hablado también Miki: "La primera toma de contacto con Fokas ha sido súper buena, porque es super detallista, pero deja margen a los movimientos naturales. Entonces es todo muy fácil, porque, aunque sea súper detallista y perfeccionista nos deja ser nosotros mismos en el escenario", dice Miki sobre una puesta en escena que él define como "grande, fiesta y orgánica".

Además, trabajará durante las próximas semanas con Mamen Márquez, su profesora de técnica vocal en 'OT 2018'. "Vamos a trabajar las voces, las armonías y, sobre todo, el hecho de que suene grande y amplio y no ahogarse mientras estás encima del escenario. Las respiraciones".

Mamen Márquez: "Trabajar con Miki es un regalo. Está 100% comprometido"

De OT a Eurovisión. La profesora de técnica vocal más famosa de la televisión es la directora musical de Miki en su aventura eurovisiva: "Trabajar con Miki es un regalo. Es un chico muy trabajador, siempre esta cien por cien comprometido con lo que hace y es un buenísimo compañero. En los ensayos hay veces que le pido que descanse y siempre dice que si sus compañeros trabajan, él también. Aporta una energía increíble".

"Hemos tenido 5 días de ensayos intensivos. Una vez ensayadas las dos partes -musical y de puesta en escena y coreografía- las unimos y vamos haciendo reajustes tanto de movimiento como de voces para poder ir moldeando la propuesta según las necesidades que vayamos encontrando. Tanto Fokas como yo estamos muy contentos con los resultados". "Hemos estado ensayando ocho horas diarias a un ritmo vertiginoso, pero Miki y los demás son rapidísimos procesando el trabajo, así que el primer día ya teníamos el primer esbozo de la puesta en escena acabado".

Por lo que se refiere a la parte musical y vocal, destaca el esfuerzo en "mejorar el fondo físico a la hora de cantar". "El escenario de Tel Aviv es enorme y para mí es muy importante que puedan tener una buena estabilidad vocal mientras ejecutan la puesta en escena. Para el próximo día de ensayo, tengo preparado un calentamiento vocal saltando a la comba, jajajaja", cuenta.

"Estamos trabajando mucho también toda la parte de voces, armonías, escucha y demás factores fundamentales. Tendré ensayos semanales", explica la directora musical sobre el trabajo en torno a una canción que necesita mucha energía sobre el escenario. "Miki es un chico que tiene mucha energía. Y estamos haciendo muchas repeticiones de la canción cantando, bailando ¡De todo! A veces hacemos tres y cuatro pases seguidos sin parar para que vayan cogiendo fondo", afirma.

Seis personas sobre el escenario

Aunque aún no quieren desvelar todo lo que verán los espectadores el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, sí sabemos que Miki no estará solo en el escenario. Junto a él, Mikel Hennet, Ernesto Santos, Fran Guerrero, María Acosta y Mary Martínez.