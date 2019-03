Miki graba en Israel su postal para Eurovisión con bailes acrobáticos y fútbol Ecoteuve.es 6/03/2019 - 13:20 0 Comentarios

El representante de España en Eurovisión reflejará su carisma en la pieza

Miki se encuentra en Israel grabando la postal para el Festival de Eurovisión 2019. El candidato español ha viajado por primera vez a la sede del certamen europeo para protagonizar el vídeo que verán los espectadores antes de su actuación el 18 de mayo. El claim de este año: Dancing Israel, una producción que pondrá a los cantantes de los países participantes a mostrar sus dotes como bailarines y que ilustrará el espíritu israelí y la diversidad cultural del país, al tiempo que mostrará los paisajes y lugares más representativos.

La cadena pública de Israel, Kan, graba estos días con los candidatos eurovisivos la postal de 40 segundos que precederá a cada actuación. Aunque no dan muchas pistas para sorprender en la final del día 18, sí se sabe que los representantes, incluido Miki, estarán acompañados de bailarines profesionales del país durante la grabación. En el caso del candidato español, tal y como ha revelado RTVE.es -que le acompaña en su viaje a Tel Aviv- realizará "bailes acrobáticos" y tendrá protagonismo el fútbol, una de las pasiones del artista catalán.

Oz Morag, uno de los coreógrafos más importantes de la ciudad, ha sido el encargado de diseñar la coreografía para Miki, que ha ensayado la postal en el estudio situado en el barrio de Ramat Gan antes de la grabación de este miércoles.

"Es intenso pero divertido"

Nervioso ante su primer viaje tan largo –casi 5 horas a Tel Aviv– Miki afrontaba el viaje entusiasmado y la acogida no le ha defraudado: "Llegamos al aeropuerto y había unas chicas esperándome. La gente súper amable, nos están tratando genial. Y la comida de aquí he alucinado porque es mediterránea pero hay como 80.000 cosas para escoger diferentes".

Sorprendido porque "todo el mundo habla español e inglés" y porque es una ciudad muy similar "a Barcelona o Madrid", con "una mezcla súper bonita", Miki se encontró en el hotel con uno de sus "rivales" en mayo, el representante belga Eliot Vassamillet: "Estuvimos hablando y me dijo que la gente de aquí era increíble, que se lo había pasado súper bien. Que me dejase llevar". "No somos rivales, es la magia de Eurovisión", señala el cantante, que tiene a Italia entre sus favoritos.

Tras el intenso día de ensayos y entrevistas –ha hablado con Kan, Efe y Channel 12, además de realizar conexiones con La mañana, Corazón y RTVE.es–, Miki ha tenido tiempo de pasear por Neve Tzedek, el barrio más antiguo y bohemio de la ciudad

"Ha sido un día intenso pero muy divertido. He tenido que hacer una especie de coreografía con saltos y toques a un balón de fútbol pero no puedo contar más", ha dicho el cantante. "Hace meses ni pensaba en ser el candidato a Eurovisión y ahora estoy en Israel. Estoy muy feliz", ha asegurado Miki, que ha aprovechado para conocer la comida típica del país, como el schwarma de pavo, con verduras y hummus, y un falafel y berenjenas fritas.

Estreno del videoclip

Miki ha hablado también sobre los primeros nervios ahora "que todo se va acercando" y sobre la versión final de La venda, que "suena igual pero con un arreglo más amplio, más estadio", subraya el cantante a la espera de que esta noche, a partir de las 00:00 horas, se lance el videoclip y la versión definitiva de la canción en todas las plataformas: la web de RTVE, Vevo y YouTube.