Ruth Lorenzo asegura que tiene "un temón" para Eurovisión 2020

La cantante confirma sus deseos de representar de nuevo a España en el festival

TVE anunció la semana pasada que la selección del representante de Eurovisión 2020 no iba a estar ligada a la próxima edición de Operación Triunfo, sino que se realizaría a través de un proceso interno ('a dedo'), como ya ocurrió en el pasado con Pastora Soler (2012), El Sueño de Morfeo (2013) o Edurne (2015), entre otros.

Desde que se conoció la noticia, el nombre de Ruth Lorenzo ha salido de nuevo a relucir, ya que es una de las artistas que siempre ha manifestado su deseo expreso de volver a representar a España en el festival. Este domingo, los eurofans convirtieron el hasthag #RuthLorenzoEurovisión2020 en trending topic y la murciana se hizo eco de ello en un directo que realizó junto a sus followers en Instagram.

"No sé quién tuvo la genial idea de hacer un trending topic. De repente he visto mi teléfono petado de mensajes", empezó agradeciendo el apoyo recibido. "Tengo que daros las gracias. No por el hecho del trending topic, que es fantástico, sino por llenarme de imágenes increíbles, de actuaciones, tuis describiendo mi trabajo... y me ha emocionado leeros. Que tengáis esa percepción de mi trabajo... El mundo de la música es difícil y más siendo una artista independiente. Sois los mejores del mundo", siguió diciendo.

Fue entonces cuando Ruth Lorenzo confirmó su deseo de estar el 16 de mayo en Rotterdam defendiendo la candidatura de TVE en el festival. "No sé cómo va a acabar. Sé que hay más compañeros encima de la mesa y es una súper oportunidad, disfrutarlo y vivir una experiencia nueva. Y aprender. Qué gustazo de equipo, de gente...", reconoció.

Lorenzo aseguró que desconoce totalmente qué va a pasar y afirmó no querer hacerse ilusiones. "Si volviese a Eurovisión, intentaría dar lo mejor de mí y dar la mejor calidad y dejarme el corazón y abrirme en canal. Si hay que ir, se va. Por cierto, no se lo digáis a nadie, pero tengo un temón", sentenció haciendo las delicias de sus fans en los últimos segundos de su conexión en directo.