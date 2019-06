Amaia, arrepentida de su paso por Eurovisión: "Lo pasé mal, prefería no haber ido" Ecoteuve.es 17/06/2019 - 12:24 0 Comentarios

La cantante, desmarcada del festival, explica por qué reniega del certamen

Desde que finalizara Eurovisión 2018, Amaia Romero se ha mostrado totalmente alejada de todo lo que rodea al festival. Al contrario que Alfred, la ganadora de OT 2017 no asistió a la preselección en la que fue elegido Miki, ni acudió a la pre-party celebrada en Madrid poco antes de que el catalán marchara a Tel Aviv.

Ahora, un mes después del nuevo batacazo de España en el certamen, Amaia ha roto su silencio sobre cómo fue su experiencia en Lisboa, donde defendió a nuestro país junto a Alfred con el tema Tu canción: "Preferiría no haber ido a Eurovisión", empieza reconociendo antes de relatar el mal trago que vivió.

"Lo pasé mal porque no parábamos de dar entrevistas, hacer un montón de cosas y yo lo único que quería era cantar", confiesa la navarra a El País, que ha explicado por qué se ha demorado tanto el lanzamiento de su primer disco. "Al principio estaba un poco perdida, no sabía qué estilo quería hacer y tuve mis bajones. Pero cuando terminamos tuve una sensación de descanso", asegura pocos días antes de la salida de su segundo single Nadie podría hacerlo.

Amaia: "No sé si soy incono feminista, no lo busco"

Desde su estancia en la academia de OT, Amaia mostró su concienciación con el machismo y las etiquetas de género que se imponen en la sociedad, lo que para muchos la ha convertido en un icono feminista. "No sé si lo soy, hago las cosas sin planteármelo, tengo el feminismo muy interiorizado, aunque todos tenemos micromachismos. Si hay gente a la que le influyo me alegro, pero no lo hago para eso", asegura la joven.