Lluvia de críticas a la representante de España en Eurovisión por su desacertado comentario durante la votación

Nievez Álvarez fue la encargada de anunciar para quién iban los 12 puntos

Las redes sociales se han llenado de numerosas criticas hacia Nieves Álvarez la representante de España encargada de otorgar los votos del jurado profesional español. Durante su breve intervención dedicó unas palabras en inglés un tanto desafortunadas.

El momento que Europa esperaba con ansias era la votación del jurado profesional de los países que participaban en el certamen musical. La votación consiste en que cada país concede desde 1 hasta 12 puntos para sus diez países favoritos.

Los portavoces de cada país son los encargados de anunciar los deseados 'twelve points' (doce puntos) y en el caso de España Nieves Álvarez fue la encargada de anunciar dichos puntos. "¡Buenas noches, España!", dijo en perfecto español uno de los presentadores de Eurovisión 2019.

Nieves ante el fondo de La Alhambra le saludó en español para posteriormente hablar en inglés. "Buenas noches, Tel Aviv. Good evening Europe from the... from Granada of La Alhambra" ("Buenas noches desde Granada de La Alhambra"), comentó Álvarez.

Un comentario que no pasó desapercibido en las redes sociales que además apuntaron al momento en el que el supuesto croma se movió durante la intervención de Nieves Álvarez.

FROM GRANADA OF LA ALHAMBRA JAJAJAJAJAJA literalmente fue lo mejor de la noche junto con la actuación de miki pic.twitter.com/FjDAejrz48 — cris (@jlo_mlsb) 19 de mayo de 2019

'Good evening from Granada of La Alhambra ' y ya estaría, ¿No? — V. Redondo (@bluesandgossips) 18 de mayo de 2019

From granada of la alhambra #Eurovision xq siempre tenemos q destacar de esta forma???? pic.twitter.com/4n4UwpVeIv — Aaale381 (@aaale381) 19 de mayo de 2019

From la Alhambra of Granada y olé — Isa???? (@isabr98) 18 de mayo de 2019

#EurovisonRTVE ...acabo de ver retransmitir los puntos de España supuestamente desde "La Alhambra" y a Nieves Álvarez se le ha movido el croma...??????????? penoso. — Lucía Ló???? (@littlewitchcook) 18 de mayo de 2019

Que la portavoz de España diga que esta desde la Alhambra y se mueva el croma de atras #Fantasia — Carmen Mari!!?? (@carmengarciagut) 18 de mayo de 2019