Se filtra la puesta en escena de 'La Venda' de Miki en Eurovisión: una casa de cubos y polvos de colores Ecoteuve.es 9/05/2019 - 15:18 0 Comentarios

Varios eurofans comparten en las redes sociales imágenes del ensayo con figurantes

Miki Núñez ha puesto este jueves rumbo a Israel para afrontar al fin su participación en el festival de Eurovisión. El catalán ha partido junto a sus coristas y al resto de la delegación española de TVE a Tel Aviv, donde el próximo 18 de mayo tendrá lugar la gran final del certamen. Sin embargo, antes de su viaje, el cantante ha recibido una inesperada noticia: la filtración de la puesta en escena que tendrá su actuación.

A través de las redes sociales, varios eurofans han publicado varias imágenes del ensayo con figurantes que realiza la organización con cada una de las candidaturas. En las fotografías, se puede ver que Fokas Evagelinos ha creado una especie de casa formada por seis cubículos que se situará en el centro del escenario. Este 'inmueble' consta de dos plantas unidas por una escalera a través de la cual se moverá el cantante y los bailarines.

Las grandes pantallas ubicadas en el recinto proyectarán una explosión de polvo de colores, tal y como dejó entrever Miki este miércoles en una rueda de prensa a la que acudió ECOTEUVE.ES. "Fokas Evagelinos es una persona bastante perfeccionista, estudió mucho mis movimientos en la academia para que todo fuese orgánico, y todo lo que ocurre en el escenario es así, ya lo veréis", afirmó el artista, que definió la puesta en escena con tres palabras: "grande, color y non-stop".

Fokas Evagelinos es un profesional de larga experiencia en Eurovisión, Evagelinos es artífice de las escenografías que ganaron el certamen en 2008 (Rusia) y 2005 (Grecia). En los últimos años, su trabajo más recordado fue el que hizo para el ruso Sergey Lazarev en 2016 y su You are the only one, que arropó con todo un espectáculo de mapping. Tal y como desveló RTVE, el coste de la puesta en escena de España para La Venda de Miki es de 40.300 euros.

ME ACABAN DE PASAR ESTA CAPTURA DE ESPAÑA pic.twitter.com/EMuC1L9xNc — ???????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????? (@RAINWAFT) 8 de mayo de 2019