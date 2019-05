Miki marcha ilusionado a Eurovisión: "No quiero ser gafe, pero he soñado mucho con el 'Spain, 12 points" Ecoteuve.es 8/05/2019 - 18:44 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES asiste a la rueda de prensa de despedida del representante español

Televisión Española ha celebrado este miércoles la rueda de prensa de despedida de Miki Núñez antes de su marcha a Tel Aviv (Israel), donde representará a nuestro país en el festival de Eurovisión. El cantante ya tiene las maletas... y los deberes hechos, ya que tal y como ha asegurado, ha trabajado muy duro para que La Venda brille el próximo 18 de mayo sobre el escenario del certamen.

"Han sido unos meses bastante intensos, hemos ensayado mucho, hemos tenido mucha promoción, hemos estado viajando a muchos países... pero lo que nos gusta es cantar y vivir de la música, así que por muy cansado que sea ha sido muy bonito", ha declarado el catalán en un encuentro ante los medios al que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Uno de los secretos mejor guardados, y que cada año genera más expectación, es la puesta en escena elegida para la actuación. Este año, esta corre a cargo de Fokas Evangenos, uno de los directores artísticos más emblemáticos de Eurovisión. El griego ha sido el responsable de la escenografía de muchos países, entre ellas, la del ruso Sergey Lazarev en 2016 con su impresionante sistema de mapping que arropó su tema You Are The Only One.

[Especial Eurovisión: Todas las noticias sobre el festival]

"Fokas Evagelinos es una persona bastante perfeccionista, estudió mucho mis movimientos en la academia para que todo fuese orgánico, y todo lo que ocurre en el escenario es así, ya lo veréis", ha declarado Miki, que ha definido la puesta en escena con tres palabras: "grande, color y non-stop".

Miki ha estado acompañado en rueda de prensa por Tony Aguilar y Nuria Varela, las voces que retransmiten el festival y que no han dudado en elogiar al cantante: "Es admirable cómo has afrontado Eurovisión, tienes la música en las venas", le ha dicho el mítico locutor de Los 40.

La preocupación de Miki en Eurovisión

"Estoy la mitad de nervioso de lo que podría estar", asegura el representante español, que ha explicado que "lo único que me preocupa es que estos meses de curro incansable no se vieran reflejados en el escenario, lo único que quiero es volver con la cabeza bien alta".

En todo caso, Miki reivindica el espíritu deportivo que se vive entre los representantes de todos los países: "No nos vemos como rivales y eso es muy guay. Pero sí veo canciones muy potentes como la de Suecia, Italia... son las dos que más arriba veo", firma mojándose sobre cuales son sus favoritos.

Tal es el compañerismo, que tal y como ha desvelado Miki, existe un chat con todos los candidatos. "Tenemos un grupo de Whatsapp con todos los representantes y ahí nos vamos contando cosas y hablando sobre los ensayos", ha afirmado al tiempo que a reconocido la "buena acogida" que ha tenido La Venda en todos los países en los que ha actuado.

Finalmente, ha confesado no hacer mucho caso a las apuestas, que lo sitúan actualmente en torno a una preciada décimo cuarta posición: "No quiero ser gafe, pero he soñado muchísimas veces con escuchar 'Spain 12 points", ha señalado antes de confirmar que no llevará ningún amuleto: "De eso se encarga mi abuela, que pone velas a todo Dios... nunca mejor dicho", ha bromeado.

Miki se desmarca de la polémica con Israel

La despedida de Miki no ha estado exenta de polémica por el mismo motivo por el que lo ha estado el propio festival desde hace un año: su celebración en Israel. Un reducido grupo de manifestantes pro Palestina intentó sabotear el paseo que iba a hacer el catalán junto a sus coristas desde la Puerta del Sol hasta el hotel en el que tendría lugar su encuentro con la prensa.

Sin embargo, el cantante finalmente no participó en esta actividad, según explicó él mismo, porque tenía que atender a muchas entrevistas y no le dio tiempo. Miki ha vuelto a optar por no pronunciarse sobre el conflicto: "Lo bueno de Eurovisión lo dice, Song Contest. Vamos a ir a hacer música y lo demás da igual", ha declarado.

Por su parte, Ana María Bordás, jefa de la Delegación, ha querido confirmar que en ningún momento TVE se ha planteado no participar en Eurovisión: "La obligación de los representantes es preservar el carácter no político del festival. Hemos participado desde 1961 y en ningún momento se planteó el debate de ir o no ir", ha dicho la directiva. "Es una fiesta musical que une a los pueblos y tenemos claro que vamos", zanjó.

Puesta en escena: una historia que contar a Europa

El 10 de mayo Miki pisará por primera vez el escenario, en forma de diamante, diseñado por Florian Wieder para el Festival. Será la primera oportunidad para ver la puesta en escena de la candidatura española, cuyo director artístico es el griego Fokas Evagelinos. Profesional de larga experiencia en Eurovisión, Evagelinos es artífice de las escenografías que ganaron el certamen en 2008 (Rusia) y 2005 (Grecia).

Para el director artístico, los espectadores verán en el escenario "fantasía, color, explosión": "Miki en el escenario a través de una historia que le concierne, que se desarrolla y, que transmitirá el mensaje de La venda. Junto a ellos, Mamen Márquez, profesora de Técnica Vocal de Operación Triunfo, que es la directora musical de la propuesta española. Además, Miki estará muy bien acompañado en el escenario de los cantantes y bailarines Mikel Hennet, Ernesto Santos y Fran Guerrero; y las bailarinas María Acosta y Mary Martínez.

Final y semifinales en directo

RTVE no se perderá detalle del paso de Miki por Eurovisión. Le esperan ocho días de trabajo intenso antes de subirse al escenario de Expo Tel Aviv. Jornadas de ensayos, desfile por la alfombra naranja, entrevistas con medios internacionales, ruedas de prensa, actuaciones que se podrán seguir por TVE, que incluirá información diaria y conexiones en directo desde Tel Aviv en todos sus magacines e informativos.

Además, de nuevo TVE será la mejor pantalla para ver el Festival de Eurovisión, con la emisión en La 2 de las dos semifinales, los días 14 y 16 de mayo, a las 21:00 horas; y la gran final, a la misma hora, en La 1 y TVE Internacional. Tony Aguilar –por segundo año– y Julia Varela –para la que será su 5º festival– será la pareja de comentaristas; junto a ellos estará Víctor Escudero, experto en Eurovisión.

Nieves Álvarez será, por tercer año consecutivo, la portavoz de los puntos españoles. En esta ocasión, con Granada como imagen del voto español. El jurado está formado este año por Sole Giménez, David Feito, Ricky Merino, Elena Gómez y Raúl Gómez.

Netta, Conchita, Foureira, Zelmerlöw, Serduchka... ¿y Madonna?

Eurovisión 2019 contará, además, con otras actuaciones de "viejos" conocidos del Festival. No faltará la vencedora del año pasado, Netta, que abrirá la primera semifinal con una nueva versión de Toy y un nuevo single, y que también estará en la final.

Tampoco se la perderán algunos de los artistas más emblemáticos de los últimos años como Conchita, Eleni Foureira, Mans Zelmerlöw y Verka Serduchka –con una actuación especial en la que intercambiarán canciones-; y Dana Internacional, ganadora del certamen hace veinte años. Además, la final del festival contará con la actuación estelar de Madonna, cuya aparición aun no ha sido confirmada de forma oficial.