El latino Jharrel Jerome, nominado al Emmy por "When They See Us" 16/07/2019 - 17:55

Los Ángeles (EE.UU.), 16 jul (EFE).- El intérprete estadounidense de origen latino Jharrel Jerome recibió hoy una nominación al Emmy al mejor actor de una película televisiva o serie limitada por "When They See Us" ("Así nos ven"), anunció la Academia de la Televisión en EE.UU.

Jerome, de ascendencia dominicana, es uno de los actores más destacados del elenco de esta serie de Netflix creada por la cineasta Ava DuVernay.

La 71 edición de los Emmy se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles (EE.UU.).

Jerome se enfrentará en los Emmy a otro actor hispano como Benicio del Toro, ya que el puertorriqueño será candidato en la misma categoría por su rol en "Escape at Dannemora" ("Fuga en Dannemora").

Junto a Jerome y Del Toro optarán a la misma estatuilla en los premios más importantes de la televisión actores muy contrastados y reconocidos como Mahershala Ali ("True Detective"), Hugh Grant ("A Very English Scandal"), Jared Harris ("Chernobyl") y Sam Rockwell ("Fosse/Verdon").

Jerome es un joven actor estadounidense que llamó la atención de la industria de Hollywood gracias a su participación en "Moonlight" (2016), drama independiente dirigido por el entonces debutante Barry Jenkins y que se llevó tres Óscar: mejor película, mejor guion adaptado (Barry Jenkins y Tarell Alvin McCraney) y mejor actor de reparto (Mahershala Ali).

La serie "When They See Us" ("Así nos ven") recuerda la historia de "los cinco de Central Park", cuatro afroamericanos y un hispano que fueron condenados injustamente por la violación de una mujer blanca en 1989 en Nueva York.

Jerome interpreta a Korey Wise, uno de los cinco jóvenes que se vieron envueltos en este escándalo judicial que tuvo eco a escala nacional en EE.UU.

La serie limitada "When They See Us" ("Así nos ven") fue creada por Ava DuVernay, influyente y muy respetada cineasta afroamericana que fue nominada al Óscar al mejor documental por "13th" (2016) y cuya filmografía también incluye las películas "Selma" (2014) o "A Wrinkle in Time" ("Un pliegue en el tiempo")(2018).