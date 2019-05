FriendsFest, la cita perfecta para los nostálgicos de "Friends" 10/05/2019 - 15:39

Madrid, 10 may (EFE).- Hace ya 25 años que Jennifer Anniston entró en Central Perk ataviada con su vestido de novia para dar inicio a una de las comedias más emblemáticas de la pequeña pantalla, "Friends", que vuelve a Madrid en forma de evento para los más nostálgicos de Rachel, Mónica, Joey, Chandler, Ross y Phoebe.

El "FriendsFest" regresa a Madrid con su segunda edición del 10 al 19 de mayo, coincidiendo con el los 25 años del estreno de la serie en el canal estadounidense NBC y esta vez con la recreación del mítico Central Perk, que se suma al salón perfectamente ordenado de Mónica de la pasada edición, para que los fans puedan vivir la serie desde dentro como si fuesen los propios protagonistas.

"Hay una tendencia a volver al pasado, la nostalgia de los años 90 es muy clara y 'Friends' es la mejor serie para hacer esto", ha explicado a Efe Leonor Iradier, organizadora del evento que arrancó su aventura en Reino Unido y que ahora continúa en Madrid y Barcelona (del 24 de mayo al 2 de junio en Poble Español).

A lo largo de 236 capítulos, los seis amigos inseparables compartieron las alegrías y tristezas del amor, el trabajo o la familia en Nueva York, la ciudad de los rascacielos donde se desarrollaron todas sus peripecias, siempre bañadas por el toque de humor característico de la serie, que se mantiene viva gracias a "FriendFest", además de a numerosas reposiciones televisivas.

Mediante un tour guiado los fans de la ficción tendrán la oportunidad de tomarse un café en Central Perk, sentados en el sofá donde tuvieron lugar muchas de las conversaciones más trascendentales de la serie, o desafinar al cantar "Smelly cat" con la guitarra de Phoebe.

Además, los visitantes podrán recorrer el apartamento de Mónica, que se ha recreado hasta el más mínimo detalle, incluso el emblemático marco amarillo de la puerta, que esconde una anécdota de rodaje que se podrá descubrir junto a otras curiosidades de los entresijos de la grabación de la comedia.

Con tiempo ilimitado, los nostálgicos que acudan a esta experiencia podrán recorrer los 1.100 metros cuadrados plagados de referencias a algunos de los momentos más destacados de la serie que congregó a millones de espectadores delante de la televisión de 1994 a 2004.

Una vez acabado el recorrido guiado, los visitantes podrán acudir a varios sets en los que podrán hacerse fotografías para inmortalizar su propia versión de algunos de los momentos más icónicos de la ficción creada por Marta Kauffman y David Crane.

Como el que daba inicio a cada capítulo, con Rachel (Jennifer Aniston), Mónica (Courtney Cox), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry), Ross (David Schwimmer) y Phoebe (Lisa Kudrow) bailando alrededor de una fuente a ritmo de "I'll be there for you".

De las diez temporadas, son muchos los momentos destacados, pero hay algunos como la graduación de Mónica y Rachel o la boda "por error" de Rachel y Ross en Las Vegas que marcaron a los seguidores de la serie, que pueden revivir estos momentos incluso vestidos como el grupo de amigos.

Los organizadores del evento no descartan ampliar la experiencia a más modos interactivos diferentes, puesto que es una serie "con un potencial ilimitado", según Iradier, que no desecha la idea de apostar en el futuro por eventos sobre otras ficciones emblemáticas.

Amanda Rubio y Celia Ortega