La mexicana Yalitza Aparicio luchará por el Óscar a la mejor actriz 22/01/2019 - 14:42

Los Ángeles (EE.UU.), 22 ene (EFE).- La mexicana Yalitza Aparicio ("Roma") luchará por el Óscar a la mejor actriz, junto a Glenn Close ("The Wife"), Lady Gaga ("A Star is Born"), Olivia Colman ("The Favorite") y Melissa McCarthy "Can You Ever Forgive Me?", anunció hoy la Academia de Hollywood.

