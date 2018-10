Itziar Castro (OT): "Me llaman gorda y me insultan por ser feminista, lesbiana y diferente" Ecoteuve.es 16:09 - 16/10/2018 2 Comentarios

La profesora de interpretación se hace viral con este comentario que ha hecho en la Academia

"¿A alguno de vosotros le han insultado por ser como es?", preguntó la profesora de interpretación a los concursantes

Si OT se caracteriza por algo es por ser una plataforma de visibilización de diversas realidades sociales. El último gesto ha llegado dede una clase de interpretación a propósito del tema grupal que los concursantes cantarán el miércoles en la gala 4, el reivindicativo I am what I am.

"¿A alguno de vosotros le han insultado por ser como es?", preguntó la profesora Itziar Castro. Uno de los pocos alumnos que no levantó la mano fue Carlos Right, al quien Itziar Castro apeló directamente: "¿Nunca te has sentido mal, nunca te han hecho sentir mal por pensar diferente a los demás?" Carlos contestó que él "nunca se había metido con nadie, por lo que nadie tiene por qué insultarle".

Itziar Castro: "Me llaman gorda"

Fue entonces cuando Itziar Castro hizo un comentario que ha tenido mucho recorrido en redes sociales: "No, yo tampoco me meto con nadie, pero me llaman gorda y me insultan. Por ser feminista, por ser lesbiana, por ser diferente. Así es la vida".

La reflexión de Itziar Castro ha sido muy aplaudida por los seguidores del programa, en una semana en la que OT es un tema candente en las redes sociales por varios frentes polémicos abiertos, como la negativa de Miki y María de cantar "mariconez" .

Itziar: A ti nunca te han insultado, Carlos?

Carlos: Yo no me meto con nadie, no me tiene que insultar nadie.

Itziar: Yo tampoco me meto con nadie pero me llaman gorda y me insultan por ser feminista, lesbiana, por ser diferente, así es la vida.



— let's go lesbians let's go ? (@LaurenIsTooGay) 15 de octubre de 2018

