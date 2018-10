Desvelado el primer ensayo de Mimi y Ana Guerra, 'Sin pijama', en 'Tu cara me suena' Ecoteuve.es 19:15 - 15/10/2018 0 Comentarios

Las exconcursantes de 'OT' serán Natti Natasha y Becky G en la cuarta gala del programa

Tu cara me suena vuelve a su horario habitual de los viernes, a las 22.00, con una de las actuaciones que más expectación ha levantado entre los seguidores del concurso. Mimi invitará a su excompañera de OT Ana Guerra para juntas ponerse en la piel de Natti Natasha y de Becky G y cantar su éxito Sin pijama.

Mimi y Ana Guerra ya se encuentran ensayando el número en el que interpretarán respectivamente a Natti Natasha y a Becky G en una de las canciones más escuchadas del año, con más de 900 millones de reproducciones en YouTube.

Mimi intentará revalidar su título de ganadora, conseguido en la segunda gala imitando a Thalía, la reina de los vídeos virales del verano con su "¿Están ahí, mis vidas?".

No será la primera vez que Mimi y Ana Guerra actúen juntas en televisión. La buena relación entre ambas exconcursantes de OT es, en parte, gracias a la primera semana del concurso de TVE en la que cantaron a dúo Don't you worry about a thing, de Stevie Wonder.

PUBLICIDAD