Ana Torroja contradice a Noemí Galera y "no autoriza" el cambio en la letra de Mecano en 'OT' Ecoteuve.es 13/10/2018 - 20:33 1 Comentario

La directora de la Academia había afirmado que la artista sí aceptaba el cambio

Ana Torroja

Polémica en OT. Los 'triunfitos' Miki y María aseguran que Ana Torroja habría aceptado el cambio de "mariconez" por "gilipollez" en el tema de Mecano 'Quédate en Madrid'. La directora de la Academia, Noemí Galera, se posiciona del lado de la versión de los concursantes, mientras que la actual jueza niega rotundamente que diera permiso. Pérez Orive ha apoyado a su compañera.

Una de las dos partes no dice la verdad. María y Miki dicen haber recibido autorización de Torroja para llevar a cabo el cambio de letra y que, por tanto, ésta habría aceptado la propuesta. Ella lo niega tajantemente. Además, la veterana artista se ha servido de Twitter para detallar que no ha dado permiso alguno y ha sentenciado que el término "mariconez" en la canción no es más que "una expresión coloquial".

En el primero de sus seis tuits Torroja manifesta que " Yo no he autorizado a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y nadie puede modificar una letra sin el permiso del autor", a la par que ha agregado que "Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer", en clara referencia a una posible intención homófoba de la palabra en la canción.

La artista y actual jueza de OT finalizaba su hilo expresando que "Si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre".

Por su parte, Joe Pérez Orive ha defendido a su compañera del jurado. A través de Instagram ha señalado que "modificar obras musicales atenta directamente contra los derechos de autor y la propiedad intelecutal. No comparto el que se modifique la obra. Yo no valoré esa canción".

2. Mecano, tanto como grupo, como cada uno por separado, siempre ha defendido la diversidad, el amor libre, la libertad de expresión y un largo etc, y además tiene uno de los himnos más bellos escritos nunca defendiendo el amor homosexual: Mujer contra mujer. — Ana Torroja (@Ana_Torroja) 12 de octubre de 2018

