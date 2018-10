Alba y Natalia cantarán juntas 'Toxic', de Britney Spears, mientras crecen los rumores sobre su relación en 'OT' Ecoteuve.es 11/10/2018 - 16:37 0 Comentarios

Noelia y Famous se estrenarán cantando en solitario en la gala que La 1 emitirá el miércoles

La gala 4 de OT 2018 está en marcha. Los concursantes ya conocen los temas que cantarán en la noche del miércoles 17 de octubre. Como tema destacado sonará el éxito Toxic, de Britney Spears, interpretado por Alba y Natalia, que ya expresaron anoche, en el chat postgala su deseo de cantar juntas. Entre ambas jóvenes, según las redes, podría estar surgiendo algo más que una amistad.

Por primera vez, Noelia cantará en solitario La tormenta, de Pastora Soler, artista de la que la malagueña se declara seguidora. Famous también afrontará esta semana el reto de ser solistas con Take to church, de Hozier.

Se dará la curiosa situación de que Marta y Marilia interpretarán el tema Lo echamos a suertes, de Ella Baila Sola, un famoso duo de los noventa en el que las cantantes se llamaban del mismo modo. Además, abrirá la gala 4 del talent I am what I am, el reivindicativo tema de Gloria Gaynor.

A pesar de que los concursantes han recibido esta mañana un toque de atención, el espacio de Gestmusic parece remontar respecto a semanas anteriores. OT 2018 crece 1,2 en comparación con la gala 2, obteniendo un 17% de share.

Grupal - I am what I am (Gloria Gaynor)

Julia y Dave - Vivir (Rozalén y Estopa)

Alba y Natalia - Toxic (Britney Spears)

Sabela y Carlos - Estrella polar (Pereza)

Marta y Marilia - Lo echamos a suertes (Marta y Marilia)

Miki y María - Quédate en Madrid (Mecano)

Noelia - La tormenta (Pastora Soler)

Famous - Take me to church (Hozier)

