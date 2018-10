'La Hora Musa' recibe a Bunbury, Miguel Poveda y Jorja Smith en su segundo programa Ecoteuve.es 19:40 - 9/10/2018 0 Comentarios

El programa de Maika Maikovski emitirá también un reportaje sobre The Lemon Twigs

El plató de La Hora Musa invita este martes, a las 23.00, a Enrique Bunbury y Jorja Smith. Además, el espacio presentado por Maika Makovski y dirigido por Jero Rodríguez sube a su azotea al cantaor flamenco Miguel Poveda, y Víctor Clares se acercará a los hermanos The Lemon Twigs.

El rockero español ofrecerá un pequeño concierto en vivo con algunos de los temas más importantes de su carrera en solitario y con algún guiño al pasado de Héroes del Silencio. Enrique Bunbury conversará con Maika Makovski y juntos repasarán su carrera profesional.

El programa también contará con la visita de Jorja Smith, una joven cantante del Reino Unido que promete convertirse en una estrella internacional. Se mueve entre el soul y el R&B y su voz es para algunos una de las más interesantes del momento.

En la azotea, uno de los cantaores de flamenco más importantes de los últimos años: Miguel Poveda. Con vistas sobre la ciudad de Barcelona, Poveda regalará al programa dos versiones de dos grandes canciones y estará acompañado por una formación flamenca con pedigrí.

Además, en el reportaje de la semana, los protagonistas serán The Lemon Twigs, dos hermanos de Long Island que han cautivado a Elton John, a Alice Cooper y a los Arctic Monkeys, entre otros. Víctor Clares charlará con ellos y les invitará a tocar en acústico uno de los temas de su último álbum, Go to school.

