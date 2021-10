La nueva cúpula de Telemadrid destituye también a Nacho Aranda como Jefe de Deportes

Continúa la 'escabechina' iniciada en Telemadrid después de que Isabel Díaz Ayuso sacase adelante una ley para hacerse con el control de la televisión pública de Madrid. La presidenta nombró a José Antonio Sánchez como nuevo administrador provisional de la cadena autonómica en sustitución de José Pablo López y su primer cambio fue poner a José Antonio Álvarez Gundín como responsable de informativos en relevo de Jon Ariztimuño.

Después de que Sánchez destituyese a toda la cúpula de Telemadrid y Onda Madrid, le llegó el turno a los presentadores de Informativos, que fueron fulminados de golpe a comienzos de septiembre.

Entre ellos, algunos de los rostros que elevaron las audiencias de la cadena durante los últimos años. Por ejemplo, Lourdes Maldonado, que se despidió a través de una emotiva carta en la que agradecía la oportunidad de haber estado cuatro años conduciendo el Telenoticias 1.

Nacho Aranda, destituido como Jefe de Deportes de RTVM

Este martes, Nacho Aranda ha informado de que la nueva Dirección de Informativos de Telemadrid le ha destituido como Jefe de Deportes de la radiotelevisión pública madrileña. "No me corresponde a mí explicar nada pero sí dar las gracias. Ha sido solo un año, suficiente para entender mejor la responsabilidad de trabajar en un medio público y la entrega de sus profesionales", ha empezado diciendo el periodista en un breve comunicado lanzado en sus redes sociales.

"He intentado ejercer mi responsabilidad de trabajar en un medio público y la entrega de sus profesionales. He intentado ejercer mi responsabilidad con el respeto que merece quién te paga y a quién te diriges cuando estás en un medio que es de todos. Gracias al equipo que me encontré y gracias a las entidades, federaciones, clubes y deportistas a los que hemos intentado ayudar con visibilidad y apoyo con las limitaciones, medios y criterios de esta casa. La vida sigue", ha concluido en su escrito.

