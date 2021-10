Francisco estalla contra TVE tras postularse para Eurovisión: "Si voy, ganaría y no quieren ganar"

El cantante Francisco se ha postulado como representante de España en el próximo festival de Eurovisión. Esta no es la primera vez que el artista muestra su interés en participar en el certamen. Hace tres años, el valenciano se lo confesó a Toñi Moreno durante una entrevista en el programa de Telecinco Viva la vida.

Ahora, Francisco ha vuelvo a insistir en su deseo de representar a España en Italia, país que acogerá la edición de Eurovisión 2022. "Me gustaría ir, pero no me han llamado porque saben que ganarían y no quieren ganar", ha declarado el de Alcoy en el diario Alicante Plaza.

Francisco asegura tener "buenas canciones para ganar Eurovisión"

Francisco asegura que le haría "mucha ilusión" ir al festival, pero pone en duda las intenciones que tiene la cadena pública: "No quieren ganar, viendo lo que mandan cada año. Nadie lo ha pensado, pero si mandan eso es porque no quieren ganar", dijo en una dura crítica a la Corporación.

A pesar de su dureza en contra de la delegación de TVE, Francisco asegura que está interesado en el proceso de selección de este año, que culminará en el anunciado Benidorm Fest, cuyas bases ya han sido publicadas. "Voy a leer las bases y me voy a presentar", declaró. "Si yo fuera, te aseguro que no quedaríamos en último lugar", presumió envalentonado el cantante, para el que "la canción es lo más importante en un festival. "Tengo buenas canciones para ganar el festival de Eurovisión, ya lo creo que sí", prometió.

