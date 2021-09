La forma de anunciarlo en 'Sálvame' y el último contrato con Antonio David: las claves de un despido declarado nulo

La justicia da la razón a Antonio David Flores en su batalla legal contra La Fábrica de la Tele, productora de Sálvame. "El despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor", recoge la sentencia adelantada por El Mundo. La jueza condena "a la demandada (la productora La Fábrica de la Tele) al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado -32.361 euros-. (...) así como a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor en la cuantía de 50.000 euros".

Al margen de la cantidad económica, uno de los aspectos más llamativos de la sentencia tiene que ver con la forma en que se enteró Antonio David Flores de su despido como colaborador, algo que anunció Mediaset de forma pública a través de un comunicado que Carlota Corredera leyó al comienzo de Sálvame, el 22 de marzo, un días después de la emisión del documental de Rocío Carrasco. El programa había mantenido a Antonio David en sus filas hasta la semana anterior.

El viernes anterior, Antonio David recibió la convocatoria para participar el Sálvame el día 22. Ese mismo día, alrededor de las 15.00, tal y como narra la sentencia que describe el citado periódico, recibe otro correo donde se le desconvoca "tras los últimos acontecimientos conocidos de Rocío Carrasco". Poco después, antes de que Carlota lo anuncie en público, el representante de Antonio David recibe otro correo con una propuesta de acuerdo para extinguir la relación laboral. Según la sentencia, existe un "burofax con la carta de despido" que La Fábrica de la Tele remite a Antonio David el mismo día 22 a las 19.52 supuestamente a la dirección de la tienda de Olga Moreno.

"Voluntad deliberadamente buscada de que no conociera su despido hasta el momento de la emisión del programa"

"Lo relevante no es sólo que se comunicara su despido o se informara de él a la audiencia del programa en el que hasta ese momento prestaba servicios como colaborador, sino que fue a través de dicho programa como el actor -a la vez que todos los telespectadores- tuvo conocimiento de la extinción de su relación laboral y de los motivos de ésta, extremo que no carece de importancia", dice la juez. "Del mismo modo que se le había mandado un correo para desconvocarle podía habérsele remitido otro correo notificándole la extinción de la relación laboral (...) o haber mantenido con él una conversación telefónica previa a la emisión del programa".

"Se evidencia con ello una voluntad deliberadamente buscada de que el actor no conociera su despido hasta el momento de la emisión del programa, lo que permite corroborar la finalidad de la empleadora de sacar rédito empresarial a dicho despido, reservándose la exclusiva de tal información incluso respecto del propio afectado", añade el escrito.

"No es una especial sensibilidad y toma de conciencia respecto de la lacra social que constituye la violencia de género lo que motiva la actuación de la empresa"

Hay otro detalle importante en referencia al último contrato entre Antonio David y La Fábrica, del 11 de diciembre de 2020, "momento en el que cabe presumir que la preparación de la grabación del espacio está muy avanzada", se dice. "La demandada debía conocer los episodios que Rocío Carrasco iba a exponer, y las imputaciones que respecto del actor iba a realizar, pese a lo cual prorroga su contrato hasta una fecha en la que ya se habrían emitido la totalidad de los capítulos (...) No es, desde luego, una especial sensibilidad y toma de conciencia respecto de la lacra social que constituye la violencia de género lo que motiva la actuación de la empresa pues de ser así hubiera bastado con no prorrogar el contrato laboral que le vinculaba con el demandante, habiendo cesado la relación laboral con él meses antes de la emisión del programa".

Antonio David se pronuncia tras conocer el fallo de la sentencia

Federico Jiménez Losantos entrevistaba este viernes, 24 de septiembre, a Antonio David tras su sentencia por su despedido de Mediaset. El padre de Rocío Flores se mostraba "muy feliz porque se ha hecho justicia" y advertía que "este es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchos más. No les voy a perdonar lo que me han hecho. Cada uno de ellos va a ir al juzgado".

El ex de Rocío Carrasco confesó cómo ha vivido "este infierno" y dijo que lo peor fue cuando se emitió el primer día de la docuserie. "Fue muy duro porque me pareció todo muy injusto. Para mí fue sinceramente un golpe bajo, un golpe sucio que yo sabía lo que iba a provocar y me hizo mucho daño. Aún no estoy recuperado y espero que el tiempo cure mis heridas".

El ex guardia civil aseguró que sabía a lo que se enfrentaba cuando empezó a trabajar en Sálvame. "El día que entré a trabajar sabía donde entraba a trabajar y con quién iba a trabajar. Esto no ha cambiado mi opinión sobre muchas personas que trabajan ahí y sobre todo de la gente que realmente no aparecen, los que ponen el dinero. Y después de haberlo vivido y sufrido, me sigo manteniendo en la opinión de que son mercenarios. No es telebasura, es telesangre", dijo en referencia a los propietarios de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, personas que "no aparecen en ningún sitio y tienen un patrimonio que la gente se escandalizaría del dinero que tienen en la cuenta a base de hacer daño y sangre y destruir familias".

Durante la entrevista en esRadio, Flores también comentó que sus hijos Rocío y David ya conocen la "victoria judicial", y que "ha sido una fiesta... no quería dar demasiadas explicaciones porque pretendo que estén un poco apartados de todo esto". Finalmente, señaló que "hay una sentencia que dice que su padre no es una maltratador. Y queda por delante una sentencia".

