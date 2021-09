"No voy a parar": la advertencia de Lola a Diego tras emprender acciones legales contra él

Después de la mediática ruptura de Lola y Diego, exparticipantes de La isla de las tentaciones, ambos llegaron al acuerdo de compartir a Horus, su perro, sin embargo, la realidad ha sido otra distinta. La finalista de Supervivientes 2021 ha emprendido acciones legales contra Diego porque los acuerdos "no se han cumplido".

Aunque Diego en un primer momento no se negó a que Lola viese a Horus, que por cierto, está a su nombre, ahora mismo el extronista cree que no es bueno para el perro pasar tanto tiempo fuera de su entorno.

Lola advierte a Diego en su lucha por Horus: "No voy a parar"

La decisión de Diego ha provocado que la exsuperviviente tome cartas en el asunto y le ha mandado un contundente mensaje a su expareja: "Si tan seguro estás de que tienes todas las de ganar ¿Por qué no recoges los burofaxes que te envía mi abogada? Dos se han enviado y dos han sido devueltos porque resulta que no vive ninguna persona en ese domicilio con ese nombre Cuando están enviados a tu casa y a la de tus padres", denuncia Lola públicamente a través de su Instagram.

"No voy a parar", añade Mencía en el mensaje dando una advertencia a su expareja. "No he dejado de luchar por Horus y no tengo intención de hacerlo", reconocía también Lola en su canal de mtmad, en un vídeo junto a su novio Iván que calificaba de "cerdada" la actitud de Diego.

