Este viernes, 17 de septiembre, ha sido el último día de Javier Ruiz en Mediaset. El periodista ha fichado por TVE para presentar un nuevo programa de debate en La 1. Ruiz hasta ahora estaba de colaborador en Cuatro al día y ha ejercido de presentador este verano en Todo es mentira durante la cuarentena por Covid-19 de Risto Mejide y Marta Flich.

El colaborador se ha despedido del programa que presenta Joaquín Prat en Cuatro enviándole un mensaje contundente a los empresarios que se han quejado por la subida en 15 euros mensuales del Salario Mínimo Interprofesional.

"La carga extra para el empresariado es de cuatro euros. Quizás deberíamos preguntarnos si esto es demasiado poco y si esta subida es un espejismo. Esto no compensa ninguna de las subidas de precio que estamos sufriendo en el resto de servicios", ha explicado Ruiz.

Javier Ruiz deja Mediaset y pone rumbo a RTVE con una dura crítica a los empresarios

"Esta protesta de la CEOE por cuatro euros no la he escuchado yo por Iberdrola. No la he oído yo por Endesa. No la he oído por Naturgy ni por el precio de la luz. Si estamos protestando porque a los trabajadores se les sube un 1,7% el salario me hubiera gustado escuchar la protesta porque a las eléctricas se les sube un 39,5% la retribución", ha lamentado el periodista ante las quejas de otros tertulianos.

Más tarde, un empresario de Guadalix de la Sierra ha entrado en directo en el programa y ha asegurado que tendrá que despedir a empleados para poder ejecutar esta subida del salario. Javier Ruiz volvía a intervenir para insistir en que "con el IRPF, la gran carga que tienen que soportar es de tan solo cuatro euros", sentenciaba el periodista en su última participación en Cuatro al día.

