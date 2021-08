Clarissa Ward, corresponsal de la cadena CNN en Afganistán, se ha convertido en la protagonista sin querer de las últimas jornadas en la cobertura informativa de la llegada de los talibanes al poder en Kabul. Unas fotografías de la periodista se hicieron virales por su cambio de vestuario que demostraba el cambio de régimen y que ella misma tuvo que aclarar.

Después de días de aclamada cobertura, la vida de Ward y su equipo de la cadena estadounidense empezaba a correr peligro en las últimas horas. Hace un par de días, se enfrentaron a un momento de tensión cuando los talibanes le amenazaron en una entrevista en pleno directo.

La periodista ha terminado contando que es "un milagro" que no hubiera heridos graves en ese enfrentamiento, ya que no solo fue una o varias pistolas las que entraron en juego, también un látigo improvisado y varios forjeceos con el cámara.

Clarissa Ward, corresponsal de la CNN, y sus compañeros se están jugando la vida para que tú veas en tu casa lo que está pasando en Afganistán. #PERIODISMOpic.twitter.com/3tt9VOoBDM — Fernando H. Valls (@FernandoHValls) August 19, 2021

La periodista Clarissa Ward y su equipo de la CNN son evacuados de Afganistán

En la madrugada de este sábado, 21 de agosto, ha sido la misma Clarissa Ward en su perfil de Twitter quien ha contado que ha sido evacuada de Afganistán. "En nuestro vuelo y preparándonos para el despegue", escribió la periodista, acompañando a este texto de una imagen en la que se ve a cientos de personas dentro de una aeronave.

Más tarde, Ward volvió a informar de su situación en la red social: "Acabamos de aterrizar en Doha con el equipo y casi 300 evacuados afganos. "Un gran agradecimiento a todos ustedes por su apoyo y preocupación, a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por traernos y a Qatar por darnos la bienvenida. Somos afortunados".

On our flight and getting ready for takeoff pic.twitter.com/bGaYREsbxT — Clarissa Ward (@clarissaward) August 20, 2021

Just landed in Doha with the team and nearly 300 Afghan evacuees. Huge thanks to all of you for your support and concern, to the US Air Force for flying us out and to Qatar for welcoming us. We are the lucky ones. — Clarissa Ward (@clarissaward) August 21, 2021

