El director de Sálvame, David Valldeperas, ha anunciado en sus redes sociales la muerte de su madre. El periodista ha querido despedirse de su progenitora mandándole un mensaje en su perfil de Instagram, junto a algunas de sus fotografías más personales a su lado.

"Esta foto representa uno de los muchos homenajes que me brindó a lo largo de su vida. Nos encantaba perdernos por ahí y hablar de nosotros. Me colmó de mimos, atenciones, cariño y amor", escribía en recuerdo a ella.

"Soy uno de sus tres productos. No sé si muy perfecto pero enormemente satisfecho de cómo me moldeó durante años para ser como soy. Gràcies Mareta per tot. El món serà diferent a partir d'ara. T'estimo (Gracias Mareta por todo. El mundo será diferente a partir de ahora. Te quiero)", apuntaba David Valldeperas en su post de Instagram.

Los colaboradores de 'Sálvame' se vuelcan con David Valldeperas tras su duro revés

Rápidamente, los colaboradores y compañeros del programa no han tardado en comentar la publicación para manifestarle sus condolencias y brindarle todo su apoyo ante esta situación tan difícil. Entre ellos el de la presentadora Carlota Corredera. "Nuestro homenaje a la Mareta será quererte toda la vida, toda tu nueva vida, querido David", le escribía.

"Te quiero Valde, ella siempre estará contigo", le decía Anabel Pantoja, "Davicito mío Su esencia está en vosotros Un patonet my friend" añadía Alonso Caparrós, mientras que Sergi Ferrer le escribía un "Guapo, lo siento mucho. Son unas palabras preciosas. Todo mi cariño".

