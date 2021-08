La contundente opinión de Alaska sobre Olga Moreno: "Si yo quiero a esos niños, intento ponerle freno a mi marido"

Ahora, Olga, el especial de Olga Moreno en el que la mujer de Antonio David respondió a todo lo que se dijo en Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha sido uno de los temas más comentados en los medios de comunicación. La última en pronunciarse sobre el testimonio de Olga y Rocío Carrasco ha sido la cantante Alaska.

Durante su intervención del jueves, 29 de julio, en La mañana de Federico de esRadio, cuando se comentaba el programa emitido la noche anterior, la cantante daba su contundente opinión: "Olga no fue concreta respondiendo. Si te preguntan: '¿Los niños tuvieron piojos?', es que no me dices que no ni que sí. Podrías decir: 'Sí, han tenido piojos, como todos los niños'".

Lea también: Telecinco niega "una revancha" con la entrevista a Olga Moreno y abre las puertas a Antonio David: "Tendrá su oportunidad"

"¿Tú has hecho algo realmente porque esos niños vean a su madre, para mejorar la situación? Es muy fácil la respuesta, es sí o no", aseguraba la cantante. "Si yo quiero a esos niños, que no me cabe la menor duda, yo intento ponerle freno a mi marido... con sus declaraciones, con las revistas, con la portada del niño", aseguraba Alaska en referencia a Antonio David Flores.

Alaska se posiciona abiertamente en el conflicto entre Olga Moreno, Rocío Carrasco y Antonio David Flores

Ante las afirmaciones de Alaska, una de las colaboradoras replicaba: "Es que si ahora reconoce que su marido se ha pasado de la raya, estaría dejando a su marido a los pies de los caballos". La presentadora de Cine de Barrio respondía alto y claro: "Bueno, pues a lo mejor hay que dejarlo". "Si mi marido, por mucho que yo lo quiera, hace cosas que veo que van en contra de la salud física y emocional de esos niños, creo que lo diría".

Lea también: 'Socialité' opta por usar la misma estrategia de 'Sálvame' con la entrevista de Olga Moreno

"Hay que decir la verdad si estamos interesados en el bienestar de esas dos personas. Además, lo de Antonio David no hace falta decirlo. Está la hemeroteca nacional. Todas las revistas de los últimos 25 años, todos los programas, esta ahí", zanjaba la artista en esRadio.

Entidades Alaska Cantante y presentadora Cantante y presentadora Olga Moreno Concursante de Supervivientes 2021 Concursante de Supervivientes 2021