Mediaset crea una productora para explotar sus licencias de cine y televisión como videojuegos

Mediaset España ha creado Mediaset Games, un sello que firmará la producción de videojuegos 100% originales, con el fin de llegar los públicos más jóvenes y de mayor demanda comercial, con el objeto de explotar sus licencias de cine y televisión. Mediaset Games supone la creación de una nueva línea de negocio que complementa el universo de entretenimiento audiovisual creado por Mediaset España en los últimos años, junto a sus canales de televisión lineales, sus plataformas digitales, su distribuidora de contenidos y su red de productoras de contenido de entretenimiento, cine y series.

"Mediaset Games llega para agrupar todas las iniciativas interactivas de entretenimiento digital de Mediaset España. En nuestro mantra de estar siempre en movimiento, supone la evolución lógica para dinamizar nuestra constante inquietud por llevar a cabo una explotación global de todas las marcas y que puedan saltar de unas pantallas a otras en función de cada tipo de público, en este caso centrándonos en el sector gaming", ha asegurado David Sanz Verjano, director de Contenidos de Digital TV de Mediaset España, que destaca esta "oportunidad única" para el grupo.

"Tras haber tenido ya aventuras exitosas dentro del segmento del gaming, queremos que este sea el nuevo paso de un camino en el que puedan plantearse desarrollos asociados a otras marcas de formatos y programas de éxito, con el objetivo de abrir una nueva vía de resultados para los productos de Mediaset España", afirma Sanz.

La nueva productora lanzará tres videojuegos. Partiendo de las tramas y los protagonistas de las tres próximas películas de Telecinco Cinema, la filial cinematográfica del grupo, nacerán próximamente los videojuegos oficiales de 'Malnazidos', 'Way Down' y 'Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia', co-producidos junto a PlayStation Talents, el programa de Sony Interactive Entertainment España (SIE España) que lleva más de una década apoyando al desarrollo de videojuegos en España.

El desarrollo de los tres títulos correrá a cargo del galardonado estudio Gammera Nest. En esta primera fase, los tres juegos se lanzarán para las videoconsolas Playstation 5 (PS5) y PlayStation 4 (PS4).

"Desde PlayStation estamos muy orgullosos de poder formar parte de Mediaset Games, a quienes daremos todo nuestro apoyo a través de PlayStation Talents, que ya ha lanzado bajo su paraguas más de 100 títulos. Se trata de una colaboración que hará llegar grandes producciones audiovisuales al público gamer, y permitirán al espectador vivir estas grandes historias desde la experiencia inmersiva de los videojuegos", ha señalado Roberto Yeste, responsable de RRPP, Partnerships y Desarrollo de Negocio de Sony Interactive Entertainment Iberia.

'Malnazidos': zombis y nazis en la guerra civil española

'Malnazidos' es uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de Telecinco Cinema para 2021, una película de acción y aventuras con toques de género fantástico ambientada en la Guerra Civil Española, que llegará junto con su videojuego oficial para PS4 y PS5.

Con guión de Jaime Marqués Olarreaga y Cristian Conti a partir de la novela 'Noche de difuntos del 38' de Manuel Martín Ferreras, el filme dirigido por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro ha contado con un espectacular despliegue de producción para recrear un universo bélico creíble, así como los procesos de transformación morfológica.

El videojuego oficial de 'Malnazidos' recreará los principales personajes y escenarios del filme. De este modo, desarrollará la estética tanto de los integrantes de los dos bandos enfrentados --nacionales y republicanos-- como la de su enemigo común, los zombis. El jugador podrá tomar el control de un personaje de la película, al que tendrá que guiar en las diferentes misiones encomendadas hasta alcanzar el objetivo final: la supervivencia.

'Way Down': robo en la cámara del oro del Banco de España

En 'Way Down', el jugador tiene como misión protagonizar un robo en la cámara del oro del Banco de España. El jugador tendrá que engañar al jefe de seguridad del principal banco del país, sortear a sus vigilantes y entrar en la cámara acorazada más segura del mundo mientras todo un país celebra el acontecimiento deportivo más importante de su historia: la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica en 2010.

Se trata del videojuego oficial de la película de Telecinco Cinema 'Way Down', dirigida por Jaume Balagueró y protagonizada por actores de renombre como José Coronado, Luis Tosar, Emilio Gutiérrez Caba, Freddie Highmore ('The Good Doctor') y Liam Cunningham ('Juego de Tronos').

El objetivo del juego es utilizar el sigilo y la infiltración para entrar en la cámara secreta del Banco de España, el inexpugnable edificio que no había sido recreado en un videojuego desde los tiempos del mítico 'Goody' de Opera Soft. El videojuego se lanzará para PS4 y PS5.

La nueva aventura de Tadeo Jones también tendrá videojuego. 'Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia' es la tercera película protagonizada por el arqueólogo animado español. La nueva película continuará la saga de Tadeo con nuevos viajes, mayores dosis de mala leche y una trama más adulta, con Enrique Gato repitiendo en la dirección y la producción de Lightbox Animation Studios, 4Cats Pictures, Ikiru Films y Telecinco Cinema.

El punto de partida de la película y su videojuego llevará al jugador al momento en que Tadeo descubre una momia egipcia en el Antiguo México. Cuando Tadeo abre su sarcófago, la momia desata una maldición que convierte a su amiga Momia, al perro Jeff y al loro Belzoni en seres malditos.

El protagonista deberá viajar por todo el mundo para salvar sus vidas en un juego que está siendo desarrollado por Gammera Nest, en estrecha colaboración con los productores de la cinta de animación. El videojuego está coproducido por Mediaset España y PlayStation Talents y estará disponible para PS4 y PS5.

PRIMEROS PASOS EN LA INDUSTRIA DEL VIDEOJUEGO

Mediaset España lleva más de una década colaborando con el mundo de los videojuegos, con licencias desarrolladas junto a estudios españoles y grandes editores, como el caso de los dos primeros videojuegos de Tadeo Jones y el juego de 'Atrapa la Bandera', junto a PlayStation Talents.

Más allá de sus títulos de cine, también ha llevado al mundo del videojuego licencias como 'Levántate All Stars' o 'Deportes Cuatro, títulos para videoconsolas o dispositivos móviles.