José Manuel Parada revela el motivo por el que Isabel Pantoja le dejó de hablar

El presentador José Manuel Parada, acudió esta semana a una entrevista en Telemadrid, donde confesó el motivo del fin de su amistad con la cantante Isabel Pantoja.

"¿Cómo se lleva eso, el ser íntimo amigo? Porque era la imagen que proyectabais", le preguntaba Agustín Bravo, nuevo presentador de la cadena pública madrileña. "Era verdad. Yo la he querido muchísimo y creo que ella a su manera me debió de querer mucho", respondió Parada.

El enfado de Isabel Pantoja con José Manuel Parada

"Tuvisteis algo que nunca has contado...", le preguntaba una de las colaboradoras. Parada fue tajante y dijo: "Yo nunca hablo de mi vida privada, solo de mi trabajo", entre risas.

Bravo insistía en el tema: "¿En qué instante decide apartarte del camino y mandarte a la cuneta?". "Yo creo que fue a raíz de descubrir yo en la tele lo que ella me decía que era mentira", aseguraba Parada.

"Un mes antes pongo la tele, yo había hablado con ella por la mañana porque estaba haciendo un libro de cocina y ella tenía que darme la receta del pollo a la Pantoja. Un día me suena el teléfono, era ella, a las 8 de la mañana. Me dijo que tenía que hacer una cosa muy urgente y que me iba a dar la receta porque no me la podía dar después. Como ya estaba despierto, pongo la tele y aparecen diciendo: la Pantoja está liada con el alcalde de Marbella, que también era amigo mío", señalaba Parada en relación a Julián Muñoz.

"La llamo inmediatamente y le pregunto sobre lo que están diciendo en televisión. Se puso enfadadísima: 'Te lo crees todo, como en el fondo eres periodista más que amigo. Y se enfadó muchísimo conmigo", concluía.

