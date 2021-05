La alarma del coronavirus salta en Eurovision: el festival aclara la situación de los países afectados

Los organizadores de Eurovisión 2021 han aclarado este lunes lo que ocurrirá en el festival celebrado en la ciudad neerlandesa de Róterdam después de que este fin de semana tuvieran que activar los protocolos sanitarios y de seguridad por el coronavirus. Se aislaron a las delegaciones de Polonia e Islandia al completo tras confirmarse positivos entre sus miembros, lo que también afectó a los equipos de Malta y Rumania por precaución.

Según explican desde el concurso, "tras la prueba COVID-19 positiva en la delegación polaca el sábado 15 de mayo, todos los demás miembros de la delegación realizaron una prueba PCR, de acuerdo con el protocolo de salud y seguridad del Festival de Eurovisión 2021, y nos complace informar que todas estas pruebas de PCR arrojaron resultados negativos".

El certamen anuncia que, como medida de precaución, la delegación polaca tiene que estar en cuarentena hasta que se les realice un nuevo test antes de los ensayos generales de la segunda semifinal (en la que actúa Polonia) que tendrán lugar el miércoles.

Del mismo modo, aseguran que "después de una prueba COVID-19 positiva en la delegación islandesa ayer (domingo 16 de mayo), ellos también se han sometido a pruebas PCR y estamos a la espera de obtener hoy los resultados". "Hasta entonces, ellos permanecerán en cuarentena. Del mismo modo, tendrán otra nueva prueba antes de los ensayos generales en los que deben actuar", avanzan.

Eurovisión aclara la situación de Malta y Rumanía, las 'víctimas colaterales'

Eurovisión recuerda que, según el protocolo desarrollado para el buen funcionamiento del festival, todas las personas acreditadas, incluidos los artistas, deben dar negativo en la prueba de COVID-19 antes de poder volver a unirse a la producción.

La organización del certamen recuerda que las delegaciones de Malta y Rumanía no han dado positivo en cuarentena y que, por lo tanto, no están en cuarentena. Sin embargo, al hospedarse en el mismo hotel que Polonia e Islandia, no participaron en la Alfombra Turquesa de este domingo en la que se le dio la bienvenida a todos los representantes del festival. Como medida de seguridad, ambas delegaciones se sometieron también a pruebas PCR.

Las dos delegaciones serán recibidas hoy en el arena para sus respectivos ensayos después de que dieran negativo en la prueba rutinaria que se les realizó esta misma mañana. "A lo largo de todo el proceso, todas las decisiones tomadas por los organizadores del Festival de la Canción de Eurovisión se basan en el asesoramiento médico experto del equipo médico del evento y del Centro Médico Erasmus", sentencian los responsables de Eurovisión.

Blas Cantó, ante las medidas de Eurovisión contra el coronavirus: "Somos muy responsables"

El representante español, Blas Cantó, subrayó hoy a su llegada a la Alfombra Turquesa que todo su equipo está "tratando de mantener la distancia y estar a salvo" y agregó que están prácticamente todo el día en el hotel: "Somos muy responsables", aseguró.

Preguntado por su experiencia en los ensayos sobre el escenario de Eurovisión, Cantó contestó que fue "asombroso, un sueño que se hace realidad" y recordó que la canción está dedicada a su abuela, que falleció por covid-19, y supone "una conversación con ella porque no pudo despedirse" debido a las restricciones sanitarias.

"Es muy emotivo para mí, estoy prácticamente llorando todo el tiempo. Así que trato de mantener la calma, aunque a veces me resulta muy difícil", comentó al presentador del festival, que esperaba sobre la Alfombra para dar la bienvenida a las diferentes delegaciones participantes y dar inicio oficialmente a esta edición del festival de canciones.

Aunque todo puede cambiar a última hora si se disparan los contagios en Países Bajos, en principio las dos semifinales y la final tendrán un máximo de 3.500 espectadores en cada uno de esos espectáculos, y los asistentes deberán presentar una prueba negativa