Imanol Arias ('Cuéntame') lanza un aviso: "No voy a hacer televisión toda la vida"

Veinte años protagonizando una serie de televisión de gran éxito es "raro, para bien y para mal", según ha reconocido a Efe Imanol Arias, que no reniega de su famoso personaje en Cuéntame cómo pasó, pero se siente muy satisfecho de su vuelta al teatro, que el próximo 5 de mayo le llevará a Barcelona.

El popular actor interpreta al protagonista de El coronel no tiene quien le escriba, en la adaptación al teatro de la famosa obra de Gabriel García Márquez que dirige Carlos Saura y que llega próximamente al Poliorama.

"No voy a hacer televisión toda la vida", ha dicho el actor, quien, tras más de veinte años alejado de los escenarios, volvió a ellos en 2018 con La vida a palos y ha decidido quedarse sobre las tablas una buena temporada.

"Yo empecé en el teatro y, ahora que he vuelto, quiero seguir en ello", ha revelado el intérprete, cuyo regreso a los orígenes ha coincidido con una etapa difícil para las artes escénicas por la irrupción de la pandemia.

Algo que, en su opinión, da "una nueva función que cumplir al teatro, la de conseguir que el público se sienta seguro y empiece a disfrutar".

"Nuestro oficio es acompañar a la gente y contarle historias, y eso los espectadores lo agradecen ahora más que nunca. Nadie tose en la sala, no suenan teléfonos, no miran al de al lado. Es emocionante", relata el intérprete, que ya ha recorrido varios escenarios españoles con "El coronel no tiene quien le escriba".

Una obra escrita por Gabriel García Márquez en 1961 que, sesenta años después, asegura, "tiene muchos puntos de conexión con esta extraña época que nos ha tocado vivir".

"Se percibe un estado de desgaste entre los que hemos sobrevivido a la pandemia"

Los protagonistas son un anciano coronel retirado y su esposa, "dos personajes aislados, como hemos estado todos últimamente", que muestran "una capacidad de resistencia que tiene mucho que ver con la resiliencia de la que se habla tanto ahora".

En la obra, "la violencia no es explícita, pero hay mucha violencia implícita, también como hoy en día -según el actor-, en que estamos entrando en la etapa de la violencia de los supervivientes".

"Se percibe un estado de desgaste entre los que hemos sobrevivido a la pandemia -observa Arias- y ahora viene el reparto, y va a generar conflicto".

El actor vaticina que "el mundo se va a poner en pleito: pleitos laborales de quienes han perdido el trabajo, pleitos contra los gobiernos o quienes puedan ser responsables de las muertes, pleitos contra las farmacéuticas..., todo tipo de pleitos".

"Y va a ser muy importante saber mantener la dignidad, como le ocurre al coronel y a su esposa, porque con dignidad no se come, pero se vive", ha sentenciado.

Imanol Arias: Todos los actores tienen problemas fiscales"

El actor se ha adelantado a su tiempo y ya hace una temporada que está inmerso en pleitos y que intenta mantener la dignidad. La Fiscalía le pide 27 años de cárcel por fraude fiscal y está en espera de juicio, una losa en la que prefiere "no pensar" porque "no es real", asegura.

"No puedo decir mucho sobre este tema porque está sub júdice -aclara-, pero esto no era esperable para mí, simplemente me ha tocado a mí. Todos los actores tienen problemas fiscales, tenemos un problema fiscal".

"Resulta extraño que este tema se esté demorando tanto -ha añadido-. Estoy aprendiendo a convivir con ello y ya no me preocupa tanto como al principio".

Mientras espera, como espera su personaje en El coronel no tiene quien le escriba, "sin saber cuánto tiempo comprende la palabra espera", Imanol Arias se siente feliz de poder compaginar su trabajo en televisión con la gira de una obra teatral "que habla de valores y que empieza, nada más y nada menos, que con Chavela Vargas".

