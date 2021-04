Antonio Maestre se enzarza con María Claver en 'La Sexta Noche': "Si me llamas comunista, yo te llamo fascista"

El terremoto político que causó la salida de Pablo Iglesias del debate de la SER ha dejado una larga cola de consecuencias como la cancelación de los debates de La Sexta y RTVE, así como un aumento de la crispación en la sociedad.

Para analizar todos estos temas, La Sexta Noche invitó a su mesa de analistas y periodistas. Algunos tertulianos habituales de la cadena como Antonio Maestre, María Claver, Eduardo Inda o Francisco Marhuenda trataron la actualidad.

"Yo condeno el fascismo y el comunismo como ha condenado la Unión Europea. La ideología más criminal", dijo Claver, en el programa. "El estalinismo", recalcó Maestre, para ser más exacto. Tras esto, María llamó "comunista" a Antonio, cosa que no le gustó nada y no dudó en responder. "Si me llama comunista, yo te llamo fascista por la foto de Colón. Yo no soy comunista", arremetió el periodista, para defenderse del encasillamiento.

"No considero que sea un insulto. Si no lo retiras yo te llamo fascistas con todas las de la ley", añadió Maestre. "De los comunistas no acepto ni una lección de moral", dijo la periodista, sin rectificar. "Si alguien no quiere ser calificado como algo y dice que no lo es, entiendo que respetemos", sentenció Iñaki López, para zanjar esta polémica.

