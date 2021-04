Jorge Javier Vázquez corta en seco el 'Deluxe' y planta cara a Telecinco: "No hay debate, me niego"

La docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva ha ajetreado a Telecinco, consiguiendo que todos los programas dejen siempre un hueco en su escaleta para hablar de lo que va contando Rocío Carrasco de su terrible pasado.

El debate surgido en torno a la historia de la hija de la Jurado, que incluso muchos colaboradores no creen, hartó a Jorge Javier Vázquez este sábado en el Deluxe. El presentador frenó en seco el programa y decidió parar de hablar sobre el tema.

"Yo creo que ha llegado el momento y lo siento y elevo esta petición a la dirección de que no se nos deje debatir a tontas y a locas sobre un tema tan importante. Sinceramente creo que por salir en televisión, y lo dije el otro día, no estamos capacitados para opinar sobre todo. Aquí no se puede opinar de nada", dijo el presentador tras los múltiples debates en Telecinco. "Es un tema lo suficientemente importante y serio, como para desviar la atención hacia temas que no tienen que ver con esto. Y que es hacer ningún favor al testimonio de una mujer maltratada por varios miembros de su familia" aclaró Jorge, dejando el plató en silencio.

"Pido en la medida de lo posible que sea así. Yo no me veo capaz de presentar un programa en el que como tenga que volver a casa, como me está pasando últimamente con los nervios destrozados, por comentarios que tengo que escuchar y recordar y por la insensatez que se está adueñando de muchos de nosotros. Pido por la importancia del tema, que este tema únicamente lo traten especialistas. Al menos en Sálvame", rogó el presentador, mirando hacia la directora del programa. "Me niego a faltar el respeto a Rocío Carrasco. Yo por mi parte en este asunto no quiero ni una falta de respeto sobre este tema. No hay debate", sentenció el periodista, harto de que todos opinen de lo que quieren.

Jorge: Me niego a que el tema de Rocio Carrasco lo vuelvan a tratar idiotas solo por salir en la TV, me niego a presentar si no son únicamente especialistas los que opinan"



Bravo Jorge acabando con Matamoros, Rossi, Lequio y Ana Rosa en un discurso #rocioyrocioflores pic.twitter.com/gX5K4HwBeP — Dxni (@dxsuescun) April 24, 2021