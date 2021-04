La historia de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco, y el episodio de la supuesta agresión que le propició una mañana antes de ir al colegio ha sacado a la luz otra historia similar que vivimos de la mano del programa Hermano Mayor.

Dakota Tárraga vuelve a estar en el punto de mira tras publicar en redes sociales críticas a Ana Rosa Quintana por el diferente trato que se le dio a ella y el que se le está dando a la hija de Antonio David. Por ello, la alicantina se sentó este sábado en el Deluxe.

Dakota Tárraga se rompe en 'Sábado Deluxe' tras recordar su duro pasado: "Mamá, perdón"

"Mamá, perdón. Es que no te puedo decir nada más. Que lo siento, que te amo y que te pido perdón públicamente. Te lo vuelvo a pedir porque no te mereces eso, ni tu ni nadie", dijo la ex superviviente, tras visionar las imágenes del programa que le lanzó a la fama. "No tienes que pedirnos perdón. Bastante te has arrastrado y bastante perdón has pedido", le respondió su madre, Nadia, que entró en directo mediante una conexión desde Alicante.

"No solo están Dakota y Rocío, hay muchísimos más y eso se soluciona con mucho amor y mucha comprensión", añadió su madre, que reconoció que en el caso de Rocío hay "dos víctimas": "El que sale de rositas está en Málaga", aclaró, señalando a Antonio David. "Rocío se dará cuenta cuando se aleje de su padre", dijo.

Además, Dakota quiso cuestionar algunas actitudes que está teniendo Rocío Carrasco. "La televisión no es un sitio para contar todo lo que has vivido. Si quiere recuperar a su hija, los padres se ponen en contacto, eso es lo primordial", aclaró la entrevistada. "Es que donde se ha ofendido a Rocío Carrasco durante 25 años y se la ha calificado de mala madre ha sido en televisión", le respondió Belén Ro, para defender a Rocío.

