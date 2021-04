Paula Echevarria, Omar Montes, Miguel Ángel Revilla, Maribel Verdú y ahora Kiko Rivera. Jesús Calleja ha confirmado mediante un vídeo de ambos en el aeropuerto que será uno de los invitados de la nueva edición de Planeta Calleja.

Mientras Isabel Pantoja se encuentra inmersa en las grabaciones de Top Star en los Estudios Picasso de Villaviciosa de Odón, el nuevo formato de Telecinco, su hijo viajará hasta Nepal para grabar con Jesús Calleja.

Kiko Rivera viaja hasta Nepal para participar en 'Planeta Calleja' mientras Isabel Pantoja graba 'Top Star'

"Me voy a mi segunda casa, a Nepal. ¿Sabéis a quien llevo? No os lo podéis ni imaginar. Me llevo a Kiko Rivera, la que vamos a liar...", dijo el presentador del formato de Cuatro en el vídeo que publicó en Twitter. "Mucha tela que cortar", añadió, por su fichaje en el programa.

Nuevo rodaje ya en marcha de Planeta Calleja, nos vamos a Nepal con @riverakiko "mucha tela que cortar' os lo iremos contando! pic.twitter.com/dzbmDWa7i7 — Jesús Calleja (@JesusCalleja) April 23, 2021

Será la reaparición de Kiko en televisión tras la guerra abierta con su madre apareciendo en Cantora: la herencia envenenada y los varios Deluxe que protagonizó para contar cómo era realmente Isabel Pantoja y el día a día en su refugio: Cantora. Rivera será un añadido más en la octava temporada del formato producido por Zanskar.

